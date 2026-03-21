வாகன சோதனையில் சிக்கிய ரூ.4.20 லட்சம்: உரிய ஆவணம் இல்லாததால் பறிமுதல்
Published : March 21, 2026 at 7:00 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.4.20 லட்சம் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் என்பது அரசு மற்றும் அரசியல் கட்சிக்கானது மட்டுமல்ல. பொதுமக்களுக்கும் பொருந்தும் வகையில் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும்.
குறிப்பாக, பொதுமக்கள் ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் பணம் கொண்டு செல்லக் கூடாது. அப்படியே கொண்டு சென்றாலும், உரிய ஆவணங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அந்த பணம் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்படும். அந்த வகையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் பறக்கும் படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதுவும் மாவட்டம் முழுவதும் 24 மணி நேரமும் வாகன தணிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 3 பறக்கும் படையினரும், நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினரும் இணைந்து சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதேபோல, குடியாத்தம் அருகே மாச்சம்பட்டு பகுதியிலும் இன்று (மார்ச் 21) காலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, கர்நாடகா பதிவு எண் கொண்ட ஒரு வேனை தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த பறக்கும் படையினர், தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அந்த வாகனத்தில் ரூ. 4.20 லட்சம் இருந்ததும், அதற்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லை என்பதும் தெரியவந்தது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள காரணத்தால், அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து நடத்திய விசாரணையில், பணம் கொண்டு வந்த நபர் கர்நாடகா மாநிலத்தை சேர்ந்த லோகேஷ் என்பதும், குடியாத்தம் அருகிலுள்ள பன்றி பண்ணையில் வளர்க்க, பன்றிக் குட்டிகளை வாங்குவதற்காக அந்த பணத்தை கொண்டு வந்ததும் தெரியவந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதுவரை சென்னை, மதுரை, திருச்சி, வேலூர் போன்ற மாவட்டங்களில் அதிகளவிலான பணம் மற்றும் தங்கம் உரிய ஆணவங்கள் இன்றி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. ஒருவேளை உரிய ஆவணங்கள் இருந்தால், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் 24 - 72 மணி நேர விசாரணைக்கு பிறகு விடுவிக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது. உத்தரவு வந்த பிறகு, மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது மாவட்ட கருவூலத்தின் மூலம் பணத்தை திரும்பப் பெறலாம்.