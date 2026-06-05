ஒரே நாளில் 46 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் சோதனை - ரூ.37.75 லட்சம் பறிமுதல்
சேலம் கிழக்கு சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத ரூபாய் 3,18,700-ஐ லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாகப் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : June 5, 2026 at 4:52 PM IST
சென்னை: 46 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கணக்கில் வராத ரூபாய் 37.75 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை இயக்குநரின் உத்தரவுப்படி, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை அலுவலர்கள், மாவட்ட ஆய்வுக் குழு அலுவலர்களுடன் இணைந்து நேற்று (ஜூன் 04) தமிழ்நாட்டில் உள்ள சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் திடீர் சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூபாய் 37.75 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதில் சென்னை விருகம்பாக்கம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 2,07,300, சென்னை செம்பியம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 1,48,000, ஒட்டப்பிடாரம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 2 லட்சம், திருவள்ளூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 1,89,800 பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சென்னையை அடுத்த கூடுவாஞ்சேரி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 1,55,100, திருப்பத்தூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 3,22,100, மணலூர்பேட்டை சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 1,21,200, கோவை காந்திபுரம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 1,21,400 , தொண்டாமுத்தூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 1,12,890, பொங்கலூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 2,53,000 பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதே போல், சேலம் கிழக்கு சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 3,18,700, சூளகிரி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 1,50,010 பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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அதேபோல், சென்னை சௌகார்பேட்டை சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 32,000, அடையாறு சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 56,130, மதுரை மாவட்டம் பொதும்பு சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 11,800, மதுரை விளாங்குடி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 87,000 , விருதுநகர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 54,000, சாத்தூர் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 20,000, பரமக்குடி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 5,500, ராமேஸ்வரம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 9,900, காரைக்குடி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 73,000, போடிநாயக்கனூரில் ரூபாய் 20,000, கொடைக்கானல் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 23,000 பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.