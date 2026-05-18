ETV Bharat / state

பழைய குற்றால அருவியில் குளிக்க ரூ. 30 கட்டணம் - அப்பகுதி மக்களின் கருத்து என்ன?

பழைய குற்றால அருவியில் குளிப்பதற்கு வனத்துறை பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டு வந்துள்ள நிலையில், புதிய கட்டண முறையையும் வனத்துறையால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பழைய குற்றால அருவி
பழைய குற்றால அருவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 18, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தென்காசி: பழைய குற்றால அருவியில் குளிக்க வேண்டும் என்றால், ரூ. 20 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற புதிய நடைமுறைக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலம் பகுதியில் உள்ள பழைய குற்றால அருவியை வனத்துறை தங்களுடையக் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்ததில் இருந்து பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகின்றது. முன்னதாக, அது பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்தபோது, 24 மணி நேரமும் பொதுமக்கள் அங்கு குளிக்கலாம் என்ற சூழல் இருந்தது.

ஆனால், இதைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த வனத்துறை, காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மட்டுமே குளிக்க வேண்டும் என நேரம் நிர்ணயம் செய்தது. தொடர்ந்து, சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு தேவையான சில பராமரிப்பு பணிகளையும் வனத்துறை அங்கு மேற்கொண்டது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது அவை நிறைவடைந்துள்ளன.

அருவியில் குளிக்கும் நேரத்தை விளக்கும் பதாகை
அருவியில் குளிக்கும் நேரத்தை விளக்கும் பதாகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், அருவிக்கு குளிக்க செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு புதிதாக ரூ. 20 கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், அருவிக்கு செல்லக் கூடிய பாதை வனப்பகுதியில் அமைந்திருப்பதால், பொதுமக்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு நட்பான வாகனங்களில் மட்டுமே பயணிக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கு ரூ. 10 கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை அறிவிப்புப் பலகை வைத்துள்ளது.

இதனால், வாகனமுடன் வரும் சுற்றுலா பயணி ஒருவர், பழைய குற்றால அருவியில் குளிக்க வேண்டும் என்றால், அதற்காக ரூ. 30 வரை செலுத்த வேண்டிய சூழல் உருவாகி உள்ளது. இந்த புதிய கட்டண முறை சுற்றுலாப் பயணிகள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஏழைகளின் ஊட்டியாக பார்க்கப்பட்டு வந்த குற்றாலம், மெல்ல மெல்ல அந்த பெயரை இழந்து வருவதாகவும் அவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

அருவியின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் காட்சி
அருவியின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து அந்த பகுதி மக்கள் கூறுகையில், "பழைய குற்றால அருவி, இயற்கை அழகையும், சுற்றுச்சூழலையும் சமநிலையுடன் கொண்டிருக்கக் கூடிய அருவியாக உள்ளது. இதில், குளிப்பதற்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகிறார்கள். இந்த சூழலில் அருவியை வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து, மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான கழிப்பிடம், உடை மாற்றும் அறை உள்ளிட்டவற்றை செய்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஐ.நா நினைத்தால் மட்டுமே இலங்கை இனப்படுகொலை விவகாரத்தில் தீர்வு காண முடியும் - திருமாவளவன்

இவற்றை பராமரிக்கும் பொருட்டு கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்தாலும், அது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. எனவே, கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும்" என்ற கோரிக்கையை முன் வைத்துள்ளனர்.

கேரளம் மாநிலத்தில் விரைவில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கவுள்ளது. ஆகையால், குற்றாலத்தில் இந்த மாத இறுதிக்குள் குளுகுளு சீசன் தொடங்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, சுற்றுலாப் பயணிகள் பெருந்திரளாக குற்றாலத்திற்கு படையெடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த சூழலில், குற்றாலம் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்களும், வியாபாரிகளும் ரூ. 30 என்ற புதிதாக போடப்பட்டுள்ள கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

குற்றாலத்தில் குளிக்க கட்டணம்
COURTALLAM SEASON
COURTALLAM FALLS FEE
COURTALLAM WATER FALLS
OLD COURTALLAM CHARGES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.