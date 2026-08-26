ரூ. 30 கோடி கடன் மோசடி விவகாரம்: கணவன் மனைவி உள்பட 3 பேர் கைது
கடன் மோசடி விவகாரத்தில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு ஆவண மோசடி பிரிவு காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 26, 2026 at 12:37 PM IST
சென்னை: ரூ. 30 கோடி கடன் மோசடி செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் கணவன் - மனைவி உட்பட 3 பேர் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை அண்ணாநகரைச் சேர்ந்தவர் தேவேந்திரன் (வயது 51) அவரது மனைவி சசிகலா (வயது 43). இவர்கள் 8 வீடுகளின் அசல் ஆவணங்களை அடமானமாக வைத்து கடந்த 2016 செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் இரண்டு முறை ரூ. 3 கோடி கடன் பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், தற்போதைய நடப்பு ஆண்டில் அந்த தனியார் நிறுவனத்தின் ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டபோது தேவேந்திரன் சசிகலாவிடம் இருந்து அடமானமாக பெறப்பட்ட அசல் ஆவணங்கள் காணாமல் போனது தெரியவந்தது. மேலும், ரூ. 2.26 கோடி கடன் தொகை நிலுவையில் இருந்ததும் தணிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, அப்போது ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் அண்ணாநகர் கிளை மேலாளராக பணியாற்றிய ஹரிநாத் கார்த்திக் கடன் தொகை முழுமையாக செலுத்தப்பட்டதாக போலி ரசீது தயாரித்து கொடுத்து, அடமானத்தை ரத்து செய்தது தெரியவந்தது. மேலும், அசல் ஆவணங்களை பெற்றுக்கொண்ட தேவேந்திரன், சசிகலா தம்பதியினர் அதே சொத்து ஆவணங்களை வேறு தனியார் வங்கியில் மீண்டும் அடமானம் வைத்து ரூ. 21 கோடி கடன் பெற்றதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதுத்தொடர்பாக, ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் கிண்டி கிளையில் சட்ட உதவி மேலாளராக பணியாற்றும் விஜய்குமார் அளித்த புகாரின் பேரில் கடந்த ஜூலை 8-ஆம் தேதி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
விசாரணையில் தேவேந்திரன், சசிகலா தம்பதியினர் மேலும் 2 மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதன்படி, அண்ணாநகரில் செளமியா ப்ராப்பர்ட்டீஸ் என்ற பெயரில் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வரும் நவநீத்திடம் தொழில் அபிவிருத்திக்காக பணம் தேவைப்படுவதாக கூறி அவரது சொத்து ஆவணங்களை பெற்றுள்ளனர்.
அந்த ஆவணங்களை மூன்றாம் நபர் அடமானமாக பயன்படுத்தி ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் கடன் பெற்றதாகவும், நவநீத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ரூ. 6 கோடியே 19 லட்சத்து 35 ஆயிரம் பணத்தை கொடுக்காமல் ஏமாற்றியதாக நவநீத் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, சென்னை புரசைவாக்கத்தில் சாந்தி எண்டர்பிரைசஸ் என்ற பெயரில் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் தொழில் செய்து வரும் பரத்பலார் என்பவரிடம் இருந்து ரூ. 3 கோடி வரை கடன் பெற்று, அதற்கு இணையாக ஏற்கனவே விற்பனை செய்யப்பட்ட வீட்டின் ஆவணங்களை மீண்டும் பயன்படுத்தி பதிவு செய்யப்படாத ஒப்பந்தம் ஒன்றை தயாரித்து தேவேந்திரன், சசிகலா தம்பதியினர் கொடுத்ததும் தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து, பரத்பலார் பணத்தை திருப்பிக் கேட்டபோது பணத்தை கொடுக்க மறுத்ததுடன், அவரை அச்சுறுத்தும் வகையில் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும், பரத்பலார் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகாரளித்துள்ளார்.
இதனடிப்படையில், இந்த மூன்று புகார்களின் பேரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் மூன்று வழக்குகளை பதிவு செய்தனர். மேலும், தலைமறைவாக இருந்த தேவேந்திரன், சசிகலா மற்றும் தனியார் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தியின் மேலாளராக இருந்த ஹரிநாத் கார்த்திக் ஆகியோரை கைது செய்ய சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
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அதன்படி, சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு ஆவண மோசடி பிரிவு ஆய்வாளர் சரோஜினி தலைமையிலான தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி, தேவேந்திரன், சசிகலா மற்றும் ஹரிநாத் கார்த்திக் ஆகிய 3 பேரையும் கைது செய்தனர்.
விசாரணைக்கு பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.