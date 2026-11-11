ரூ.3.35 கோடி மோசடி - முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் மீது சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார்
"எனது பெயரில் இருந்த சொத்துகளை சிவநேசன் விற்றுவிட்டார். நான் போய்க் கேட்டால் லாரியை ஏற்றிக் கொன்று விடுவதாக மிரட்டுகிறார்" என்று அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 8:08 PM IST
சென்னை: அரசு ஒப்பந்தங்கள், மணல் மற்றும் ஜல்லி குவாரி தொழிலில் வாய்ப்பு பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் தன்னிடம் ரூ.3.35 கோடி மோசடி செய்துவிட்டதாக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தொழிலதிபர் ஒருவர் பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக, சென்னை கே.கே.நகரை சேர்ந்த அருண்ராஜ் என்ற தொழில் அதிபர், சென்னை மாநகரக் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
அந்த புகார் மனுவில், "நான் கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு அரியலூரைச் சேர்ந்த சங்கீதா என்பவரைத் திருமணம் செய்து கொண்டேன். எனது மைத்துனர் சந்தோஷ் மூலமாக கடந்த 2016-ம் ஆண்டு அப்போதைய அரியலூர் திமுக மாவட்டச் செயலாளர் சிவசங்கர், சிவநேசன் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய நபர்கள் எனக்கு அறிமுகமானார்கள்.
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அப்போது, சிவசங்கர் திமுக மாவட்டச் செயலாளராக இருந்ததால், தனது அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு அரசு ஒப்பந்தப் பணிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறினார். இதனை நம்பி, அவர்களுடன் இணைந்து போக்குவரத்துத் தொழிலில் ஈடுபட முடிவு செய்தேன்.
ஏ.சி.என். டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனம் மூலம் லாரிகள் இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் லாரிகளை இயக்குவதற்காக என்னை 10 சக்கரங்கள் கொண்ட 6 லாரிகளை வாங்க வைத்தனர். அந்த லாரிகள், அரியலூரில் உள்ள ஒரு சிமெண்ட் நிறுவனத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன.
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் செலவுகளுக்காக, சிவசங்கர் என்னிடம் ரூ.25 லட்சம் ரொக்கமாகப் பெற்றுக்கொண்டார். தேர்தலில் வெற்றி பெற்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரான பிறகு, மணல் வியாபாரம் மற்றும் அரசு ஒப்பந்தப் பணிகளை இணைந்து மேற்கொள்ளலாம் எனக் கூறி, சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் வைத்து ரூ.1 கோடியை ரொக்கமாகப் பெற்றுக்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, எனது மனைவி சங்கீதா பெயரிலும் 6 சக்கரங்கள் கொண்ட மேலும் 3 லாரிகளை வாங்குமாறு கூறியுள்ளனர். இதனை நம்பி அந்த 3 லாரிகளையும் வாங்கிக் கொடுத்தோம். அவற்றையும் சேர்த்து மொத்தம் 9 லாரிகள் அவர்களது பயன்பாட்டில் இருந்தன.
இவற்றில், 10 சக்கரங்கள் கொண்ட 6 லாரிகளின் மதிப்பு தலா ரூ.30 லட்சமாகும். 6 சக்கரங்கள் கொண்ட 3 லாரிகளின் மதிப்பு தலா ரூ.20 லட்சமாகும். இந்த லாரிகளைப் பயன்படுத்தி ஆற்று மணல் மற்றும் ஜல்லி தொடர்பான தொழிலில் ஈடுபட்டுவந்த நிலையில், எனக்கு உறுதியளித்தபடி அரசு ஒப்பந்தப் பணிகள் எதையும் பெற்றுத் தரவில்லை.
பல ஆண்டுகளாக என்னை நம்ப வைத்து தொழிலில் ஈடுபடுத்தியதுடன், நான் கொடுத்த பணத்தையும் திருப்பித் தராமல் ஏமாற்றி வந்தனர். பணத்தைத் திரும்பக் கேட்டு கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் 15 முறைக்கும் மேலாக சிவசங்கரை நேரில் சந்திக்க முயன்றேன். கடைசி இரண்டு முறை எனது குடும்பத்தினருடன் சென்று பணத்தைத் திருப்பிக் கேட்டபோது, சிவசங்கரின் உதவியாளரான லூயிஸ் என்ற கதிரவன் என்பவர் என்னைத் தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதுடன் மீண்டும் இங்கு வந்தால் லாரியை ஏற்றி கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டி அனுப்பி விட்டார்.
இவர்களால், நான் முதலீடு செய்த பணம், லாரிகளின் மதிப்பு உள்ளிட்டவற்றைச் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.3 கோடியே 35 லட்சம் எனக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனது வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு குடும்பத்துடன் செய்வதறியாமல் தவித்து வருகிறேன். எனவே, முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர், சிவநேசன் மற்றும் அவரது உதவியாளர் லூயிஸ் என்ற கதிரவன் ஆகியோர் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி ரூ.3.35 கோடியை மீட்டுத் தருவதுடன், கொலை மிரட்டல் விடுத்தது தொடர்பாக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று அந்த புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
புகார் மனு கொடுத்த பிறகு அருண்ராஜ், செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "நான் சிவசங்கரிடம் கொடுத்த பணம் அனைத்தையும் ரொக்கமாகக் கொடுத்தேன். சிவநேசன் எனது பெயரில் இருந்த சொத்துகளை எல்லாம் விற்றுவிட்டார். நான் போய்க் கேட்டால் லாரியை ஏற்றிக் கொன்று விடுவதாக மிரட்டுகிறார்.
முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் பின்னணியில் இருப்பதால் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். போன ஆட்சியில் புகார் கொடுத்திருக்கலாம். ஆனால், பயத்தால் நாங்கள் புகார் கொடுக்கவில்லை.
எங்களிடம் ஆடியோ, வீடியோ ஆதாரங்கள், வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள், கால் ரெக்கார்டிங் மற்றும் நான் அவர்களுடன் இருந்த புகைப்படங்கள் அனைத்தும் இருக்கின்றன. அவற்றை காவல் துறையிடம் அளிக்கத் தயாராக இருக்கிறேன். முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரிடம் வாட்ஸ்அப் மூலம் உரையாடியிருக்கிறேன். காவல்துறை உரிய நடவடிக்கை எடுத்து எங்கள் பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.