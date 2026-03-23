தஞ்சையில் ரூ.24.95 லட்சம் பறிமுதல் - வருவாய் கோட்டாட்சியர் தகவல்

தஞ்சாவூர் தொகுதியில் வங்கியில் செலுத்துவதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.5.50 லட்சம், உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தஞ்சை மாவட்ட வருவாய்க் கோட்டாட்சியர் நித்யா
Published : March 23, 2026 at 8:57 PM IST

தஞ்சாவூர்: தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், இதுவரை ரூ.24.95 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தஞ்சை மாவட்ட வருவாய்க் கோட்டாட்சியர் நித்யா தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. எனவே, வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதை தடுக்கும் விதமாக, தேர்தல் பறக்கும் படை தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

ஆகையால், பொதுமக்கள் ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் பணமோ, நகையையோ எடுத்து சென்றால் அதற்குரிய ஆவணங்களை வைத்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அந்த பணம் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்பது தேர்தல் விதி. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடத்திய அதிரடி நடவடிக்கைகளால், இதுவரை ரூ.151 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பரிசுப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

அந்த வகையில், சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்வதற்காக, 72 நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் மற்றும் பறக்கும் படை அமைக்கப்பட்டு சோதனை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்று (மார்ச் 23) பிள்ளையார்பட்டி பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி அருள்ராஜன் உள்ளிட்ட போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த காரை சோதனை செய்த போது, அதில் ரூ.5.50 லட்சம் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. தொடர்ந்து, விசாரணையில் அவர்கள் வங்கியில் செலுத்துவதற்காக பணத்தை கொண்டு வந்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆனால், உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத காரணத்தால், அந்தப் பணத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர் அரசு கருவூலத்தில் வட்டாட்சியர் சிவகுமார் துணை வட்டாட்சியர் சரவணன் ஆகியோர் முன்னிலையில் மாவட்ட வருவாய்க் கோட்டாட்சியர் நித்யாவிடம் ஒப்படைத்தனர்.

இது குறித்து மாவட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியர் நித்யா கூறியதாவது, “சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் கடந்த 15 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்தது. அதன்படி, பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்துவரப்பட்டால் நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர் மற்றும் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது வரை தஞ்சாவூர் தொகுதியில் ரூ.24 லட்சத்து 95 ஆயிரத்து 476 ரொக்க பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

