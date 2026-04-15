சென்னை சென்ட்ரலில் ரூ.23.50 லட்சம் பறிமுதல்; ரயில்வே பாதுகாப்பு படை அதிரடி

சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Published : April 15, 2026 at 11:01 PM IST

சென்னை: சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட 23.50 லட்ச ரூபாயை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் வரும் 23-ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுவதால், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன. தேர்தல் நியாயமாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்வதற்கு தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது. தேர்தலில், வாக்காளர்களுக்கு பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் சட்ட விரோதமாக வழங்கப்படுவதை தடுக்க தேர்தல் ஆணையத்தின் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் இரவு பகலாக கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் இன்று தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

​அப்போது, விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து வந்த விரைவு ரயில், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தின் நான்காவது நடைமேடையில் வந்து நின்றது. அந்த ரயிலில் வந்த பயணிகளின் உடைமைகளை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

அப்போது,சென்னையை சேர்ந்த கஜனான்(42) என்பவர் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் நின்று கொண்டிருந்ததை கண்டு அவருடைய உடைமையை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அவரிடம் சுமார் 23 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப் பணம் இருந்ததை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட ​விசாரணையில் அந்த பணத்தை அவர் வியாபார நோக்கத்திற்காக கொண்டு செல்வதாகக் கூறியுள்ளார்.

ஆனால், அவரிடம் உரிய ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லை. இதனையடுத்து, அவரிடம் இருந்து ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர், 23 லட்சத்து 50 ரூபாய் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர், மேல் விசாரணைக்காக, அவரையும், அவரிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்தையும் சென்னை வருமான வரித்துறை புலனாய்வுப் பிரிவிடம் ஒப்படைத்தனர்.

இதையடுத்து, கஜனானிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இதுகுறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

உரிய ஆவணங்களின்றி தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறி ரொக்கப் பணம் மற்றும் பரிசு பொருட்களை கொண்டு வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றும் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

