தமிழ்நாடு அரசின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.22 கோடி மோசடி - மேலும் 5 பேர் கைது
தமிழ்நாடு அரசின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணம் மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 29, 2026 at 3:54 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து 22 கோடி ரூபாய் சைபர் மோசடி செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 5 பேரை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்பில் தனியார் வங்கி ஒன்றில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த வங்கிக் கணக்கில் இருந்து சுமார் 22 கோடி ரூபாய் பணம் சைபர் மோசடி கும்பலால் முறைகேடாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது. அரசுத் துறையின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து இவ்வளவு பெரிய தொகை சைபர் கிரைம் மோசடி மூலம் பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த மோசடி தொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர். ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் பணப் பரிவர்த்தனைகளைக் கையாள்வதற்காக தனியார் நிறுவனம் ஒன்று பிரத்யேக பணப்பரிவர்த்தனை தளத்தை உருவாக்கிப் பயன்படுத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
ஹேக்கிங் முறையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ரூ.22 கோடி
இந்தத் தளத்தின் மூலமாக மூன்று மாவட்டங்களுக்கான நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளன. இந்தப் பணப்பரிவர்த்தனைத் தளத்தில் உள்ள பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட சைபர் மோசடி கும்பல் போலியான இணைய முகவரிகளைப் பயன்படுத்தி ஹேக்கிங் முறையில் ஊடுருவியுள்ளது.
இதையடுத்து, அரசுத் துறையின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து சுமார் 22 கோடி ரூபாய் பணத்தைப் பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பிரித்து அனுப்பி மோசடி செய்துள்ளது என்பது காவல்துறையினரின் விசாரணையில் தெரியவந்தது. சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் எந்தெந்த வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது, பணப் பரிமாற்றத்தில் தொடர்புடையவர்கள் யார் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.
இதில், 25 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக 22 கோடி ரூபாய் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து பணப் பரிமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய நபர்களின் விவரங்களைச் சேகரித்து காவல்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
மேலும் 5 பேர் கைது
இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர். இந்நிலையில், தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் மேலும் 5 பேரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் இவ்வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மேலும், மோசடி செய்யப்பட்ட 22 கோடி ரூபாயில் இதுவரை 1 கோடியே 94 லட்ச ரூபாயை காவல்துறையினர் முடக்கியுள்ளனர். முடக்கப்பட்ட பணத்தை மீண்டும் அரசின் வங்கிக் கணக்குக்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த மோசடியில் மணி மியூல் எனப்படும் முறையில் வங்கிக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
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அதாவது மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை நேரடியாகப் பெறாமல் பல்வேறு நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் அடுத்தடுத்த கணக்குகளுக்கு மாற்றி பணத்தைப் பெறும் வகையில் இந்த கும்பல் செயல்பட்டுள்ளது. இதற்காக வங்கிக் கணக்குகளை வழங்கியவர்களின் விவரஙக்ளைக் கண்டறிந்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து கைது நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய மேலும் பலரை கைது செய்வதற்காக தனிப்படை காவல்துறையினர் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு விரைந்துள்ளனர். வங்கிக் கணக்குகளை வழங்கியவர்கள் மட்டுமின்றி, இந்த மோசடிக் கும்பலை இயக்கிய முக்கிய நபர் யார் என்பதை கண்டறியவும் சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.