தமிழக அரசின் வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.22 கோடி மோசடி- 7 பேர் கைது
ரூ.22 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை, 24 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பிரித்து பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பது போலீஸாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : November 14, 2026 at 3:09 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூ.22 கோடியே 30 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தொகை ஆன்லைன் மூலம் முறைகேடாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் 7 பேரை மத்திய குற்றபிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் கீழ் பல்வேறு கிராமப்புற வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதற்காக மாவட்டங்கள் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் பெயர்களில் வங்கிக் கணக்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தக் கணக்குகளில் ஊரக வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் அரசு நிதி வைக்கப்பட்டு அதற்கான தேவைகளுக்கு ஏற்ப சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
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குறிப்பாக, தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் கீழ் கிராமப்புறங்களில் ஆரம்ப சுகாதாரக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக 15-வது நிதிக்குழுவின் சுகாதாரத் துறை மானிய நிதி ஒதுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிதியானது சென்னை நந்தனம் சி.ஐ.டி. நகரில் உள்ள எச்.டி.எஃப்.சி. வங்கிக் கிளையில், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்குநர் பெயரில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்த வங்கிக் கணக்கில் இருந்து, நிதியைப் பெற்று ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் வழங்குவதற்காக உரிய அனுமதி பெற்ற வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு தனித்தனியாக பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொற்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. இந்தக் கணக்கில் இருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் மட்டுமே பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளவும், ஒப்புதல் அளிக்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் கடந்த அக்டோபர் 12-ஆம் தேதி முதல் 30-ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில், இந்த வங்கிக் கணக்கில் மர்ம நபர்கள் அத்துமீறி நுழைந்து அரசின் அனுமதியின்றி மொத்தம் 22 கோடியே 30 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 879 ரூபாயை, பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மின்னணு முறையில் மாற்றி மோசடி செய்துள்ளனர்.
இதையறிந்த ஊரக வளர்ச்சி அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். பின்னர், இதுதொடர்பாக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்குநரகத்தில், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மற்றும் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றும் ராம்பிரசாத் என்பவர், சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்தார்.
இது குறித்த புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீஸார் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர். அரசு நிதி பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள், பணம் சென்றடைந்த கணக்குகள் மற்றும் இந்தப் பரிமாற்றங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள நபர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், லோகநாதன், அண்ணாதுரை, செல்லப்பாண்டியன் ஆகிய 3 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர். அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், இந்தப் பண மோசடியில், சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த மேலும் 4 பேர் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. அவர்கள் 4 பேரையும் போலீஸார் கைது செய்து, மோசடி தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதன்மூலம், இந்த வழக்கில் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 7-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், மோசடி செய்யப்பட்ட பணம், எவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது என்பது குறித்த விசாரணையில் முக்கியத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ரூ.22 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை, 24 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பிரித்து பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பது போலீஸாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த மோசடியில் 'மணி மியூல்' எனப்படும் முறையை, சைபர் குற்றவாளிகள் பயன்படுத்தியிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கியுள்ள தனிநபர்களிடம் பணம் அல்லது கமிஷன் வழங்குவதாகக் கூறி, அவர்களது வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் பெற்று அந்தக் கணக்குகளுக்கு பல்வேறு கட்டங்களாகப் பணப் பரிமாற்றம் செய்வதே 'மணி மியூல்' முறையாகும்.
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வெளிநாடுகளில் இருந்துகொண்டு இதுபோன்ற மோசடிகளில் ஈடுபடும் கும்பல்கள், இந்தியாவில் உள்ள நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகளைப் பணம் கொடுத்து வாங்கிப் பயன்படுத்தி வருவது குறித்தும் சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த மோசடியில் கைதான 7 பேருக்கும் உள்ள தொடர்பு 24 வங்கிக் கணக்குகளின் பின்னணியில் செயல்பட்டவர்கள் யார்? முறைகேடாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட அரசுப் பணம் எங்கு சென்றது? வெளிநாட்டில் இருந்து இந்த மோசடி செயல்படுத்தப்பட்டதா என்பது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.