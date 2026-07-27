ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டரை மாதங்களில் ரூ.20,881 கோடி கடன்- தவெக அரசை விளாசிய கீதாஜீவன்
முதலமைச்சர் விஜய் சொன்ன எதையும் செய்யவில்லை. அனைத்துமே நேருக்கு மாறாக தான் நடைபெற்று கொண்டிருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் குற்றம் சாட்டினார்.
Published : July 27, 2026 at 1:11 PM IST
தூத்துக்குடி: "ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டரை மாதங்களில் ரூபாய் 20,881 கோடியை தவெக அரசு கடனாக வாங்கியிருப்பது முதலமைச்சருக்கு தெரியுமா?" என்று முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் கேள்வி எழுப்பினார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் திமுக நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன், கோவில்பட்டி எம்எல்ஏ கருணாநிதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது கட்சி வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்தும், உள்ளாட்சித் தேர்தல் பணிகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டியளித்த முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன், "ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டரை மாதங்களில் 20 ஆயிரத்து 881 கோடி ரூபாயை தவெக அரசு கடனாக வாங்கியுள்ளது.
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போதும் சரி, ஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் சரி, அனைவரின் தலையிலும் கடன் சுமையை ஏற்றி விட்டதாக திமுக தலைவர் பற்றி முதலமைச்சர் விஜய் இல்லாததையும், பொல்லாததையும் பேசினார். ஆனால் இரண்டரை மாதங்களில் 20 ஆயிரத்து 881 கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியுள்ளனர். இது அவருக்கு தெரியுமா? அவருடைய முடிவுக்கே விட்டு விடுவோம். பொய் பிரச்சாரம் செய்து மக்களை ஏமாற்றினார்கள் என்பது தற்போது வெட்ட வெளிச்சமாகிவிட்டது.
"ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டரை மாதங்களில் ரூ.20,881 கோடி கடன்— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 27, 2026
முதல்வருக்கு தெரியுமா?"#geethjeevan | #dmkgovernment | #cmvijay | #tvkgovernment | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/4SxJzb0cOD
இளைஞர்கள், மாணவர்கள் பெரும் திரளாகப் போராட்டம் நடத்தினர். டெல்லியில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தினர். சென்னையிலும், பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் போராட்டங்கள் நடந்தன. ஆனால் அப்போது தமிழ்நாட்டில் தவெக கட்சியினர் அனைவரும் திரையரங்குகளில் உட்கார்ந்து ரீல்ஸ் போட்டுக் கொண்டு இருந்தனர்.
எல்லாம் அமைச்சர்களும் அழுதார்கள். உண்மையில் அழுதார்களா? என்று தெரியவில்லை. அழுது கொண்டு இருப்பது போல் அதை ரீல்ஸ் எடுத்து போட்டனர். முதலமைச்சரை இம்ப்ரஸ் பண்ணுவதற்காக அவரவர் தரப்பில் ரீல்ஸ் போட்டார்கள். அதுதான் உண்மை.
டெல்லியில் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற பெரும் போராட்டம். இவர்கள் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை விளம்பரப்படுத்தி, டிக்கெட் வாங்கிக் கொடுத்து போஸ்டர் ஒட்டினார்கள். ஒரு அமைச்சர் சொல்கிறார் எல்லோரும் படம் பாருங்கள் என்று. என்ன கலாச்சார சீரழிவு. இது தான் மாற்றமா? சினிமா பார்ப்பதற்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்களா? என்பது எங்களுடைய கேள்வி.
சரியான விலைக்கு தான் டிக்கெட் விற்கப்படும் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் டிக்கெட் விலையை விட ஐந்து மடங்கு கூடுதலான விலையில் விற்பனை செய்தனர். அதாவது, 100 ரூபாய் டிக்கெட்டை 500 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்துள்ளனர். முதலமைச்சர் விஜய் சொன்ன எதையும் செய்யவில்லை. அனைத்துமே நேருக்கு மாறாக தான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பது எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு.
குறிப்பாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது. அது பற்றி ஒரு துணைவேந்தர் பேட்டி கொடுக்கிறார். முதலில் தேசிய கீதம் பாடுவோம் அடுத்து வந்தே மாதரம் கடைசியாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவோம் என்று கூறுகிறார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடிய மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பிள்ளை பெயரில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்திலேயே இந்த நிலைமை. துணைவேந்தர் அவ்வாறு அறிவிக்கிறார் என்றால் நம்முடைய மொழியை காக்க இந்த அரசு என்ன செய்யப் போகிறது. இது போன்ற பிரச்சினைகளை ஆட்சியாளர்கள் கண்டும் காணாமல் இருக்கிறார்கள் என்பது எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு. திமுக தலைவர் ஆட்சியைப் பற்றி மக்கள் இப்போது நினைக்கிறார்கள் என்பது மகிழ்ச்சி" என தெரிவித்தார்.