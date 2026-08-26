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அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ. 20 லட்சம் மோசடி: கணவன், மனைவி மற்றும் மகள் கைது

புகாரின்பேரில் வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 3:56 PM IST

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சென்னை: அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ. 20 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை போஜராஜன் நகரைச் சேர்ந்த சித்ரா (வயது 28). இவர் திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள அரசு கஸ்தூரிபா காந்தி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார். இந்த நிலையில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்த சசிகலா (வயது 40) என்பவர் தனக்கு அரசியல் செல்வாக்கு இருப்பதாக சித்ராவிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் பணம் கொடுத்தால் இ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையில் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் வேலை வாங்கித் தருவதாகவும் சசிகலா தெரிவித்துதாக கூறப்படுகிறது. இதனை நம்பிய சித்ரா, தமக்கு அறிமுகமான பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் செவிலியராகப் பணியாற்றி வரும் சத்திபாலன் என்பவரிடம் சசிகலா குறித்து தெரிவித்துள்ளார். அவரிடமும் பணம் கொடுத்தால் அரசு சுகாதாரத் துறையில் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் வேலை வாங்கித் தருவதாக சசிகலா கூறியதாகத் தெரிகிறது.

தொடர்ந்து சத்திபாலன் மூலம் அறிமுகமான கீதா என்பவரிடமும் சத்துணவு ஆசிரியர் வேலை வாங்கித் தருவதாக சசிகலா கூறியுள்ளார். இதனை நம்பிய சித்ரா, சத்திபாலன், கீதா ஆகிய 3 பேரும் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் பல்வேறு தவணைகளில் ஆன்லைன் மூலமாகவும், ரொக்கமாகவும் மொத்தம் ரூ.20 லட்சத்தை சசிகலாவிடம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

மோசடி வழக்கில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் கைது
மோசடி வழக்கில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, பணம் கொடுத்து பல மாதங்கள் ஆகியும் வேலை வாங்கித் தரப்படாததால் சசிகலாவை தொடர்புகொள்ள மூவரும் முயன்றுள்ளனர். ஆனால் அவர் செல்ஃபோன் அழைப்புகளை எடுக்காத நிலையில் அவரது வீட்டுக்குச் சென்று பணத்தை திருப்பிக் சென்றுள்ளனர்.

அப்போது பணத்தைத் திருப்பித் தர முடியாது என்றும், தங்களால் முடிந்ததை பார்த்துக்கொள்ளுமாறும் கூறி சசிகலா மிரட்டியதாக தெரிகிறது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த மூவரும் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பணம் பெற்று மோசடி செய்து தங்களை மிரட்டும் சசிகலா மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தனர்.

புகாரின்பேரில் வண்ணாரப்பேட்டை காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதைத் தொடர்ந்து, குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதுதொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது.

இதையடுத்து மோசடி வழக்கில் தொடர்புடைய சசிகலா, அவரது கணவர் குமார் என்கிற உசேன் (வயது 43) மற்றும் அவர்களது மகள் திவ்யா தர்ஷினி (வயது 22) ஆகிய 3 பேரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து குற்றச் செயலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு இருசக்கர வாகனம் மற்றும் ஐஃபோன் உள்ளிட்ட 3 செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

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மேலும் அவர்கள் மூவரிடமும் காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், சசிகலா வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் கிளார்க்காக பணியாற்றி வருவதும், அவரது கணவர் ஆன்லைன் உணவு விநியோகப் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதும் தெரியவந்துள்ளது.

கைது செய்யப்பட்ட சசிகலா, அவரது கணவர் குமார் என்கிற உசேன் மற்றும் மகள் திவ்யா தர்ஷினி ஆகிய 3 பேர் மீதும் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, விசாரணைக்குப் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் மூவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

TAGGED:

FAMILY ARREST
20 LAKH FRAUD CASE
POLICE INVESTIGATION
அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி
20 LAKH FRAUD CASE INVESTIGATION

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