பிரியாணி மாஸ்டருக்கு வந்த ரூ.18 கோடி ஜிஎஸ்டி பில் - காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை
அமீர் பாஷா சென்னையில் ஒரு நிறுவனம் நடத்தி, அதன் மூலமாக 18 கோடி ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி வரிஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக வருமானவரித்துறை அனுப்பிய கடிதத்தில் கூறப்பட்டிருந்தது.
Published : December 9, 2025 at 8:45 PM IST
திருப்பத்தூர்: பிரியாணி மாஸ்டருக்கு 18 கோடி ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி. வரி செலுத்த வேண்டும் என வந்த கடிதம் தொடர்பாக காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலூர், திருப்பத்தூர் பகுதிகளில் மக்களின் பான் எண்ணை வைத்து போலியாக நிறுவனம் பதிவுசெய்து, பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்து வரும் சம்பவம் தொடர் கதையாகி உள்ளது. திருப்பத்தூர் அருகே பிரியாணி மாஸ்டராக வேலை செய்யும், பால்னங்குப்பம் துரைசாமி வட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த அமீர் பாஷா(33) என்பவரும் இந்த மோசடியில் சிக்கியுள்ளார்.
திருமணம் ஆன அமீர் பாஷாவுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும் ரூ.1,200 சம்பளத்தை வைத்து இவர் குடும்பம் நடத்தி வருவதாக தெரிவிக்கிறார். இந்நிலையில், சில மாதங்களுக்கு முன்பு வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து அமீர் பாஷாவுக்கு கடிதம் ஒன்று வந்துள்ளது.
அதில், அமீர் பாஷா சென்னையில் ‘அமீர் டிரேடிங் கோ’ என்ற நிறுவனம் நடத்தி, அதன் மூலமாக 18 கோடி ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி (சரக்கு மற்றும் சேவை வரிகள்) வரிஏய்ப்பு செய்துள்ளதாகவும், அதனை உடனடியாக செலுத்த வேண்டும் எனவும் கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனை கண்டு அதிர்ந்து போனதாக தெரிவித்த அமீர் பாஷா, தனக்கு திருப்பத்தூரில் உள்ள இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் மட்டுமே கணக்கு உள்ளதாகவும், தனது பான் அட்டையை வைத்து சமூக விரோதிகள் மோசடி செய்துள்ளனர் என்றும் வேதனை தெரிவித்தார்.
எனவே, தனது ஆவணங்களை வைத்து இதுபோன்ற மோசடியில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் அமீர் பாஷா மனு அளித்துள்ளார்.
மேலும், ஜிஎஸ்டி மோசடி கும்பல் ஆம்பூர், வாணியம்பாடி உள்ளிட்ட இடங்களில் குறிவைத்து மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், இதை கட்டுப்படுத்த அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
சமீபத்தில், இதேபோன்று ஒலி, ஒளி கடை நடத்தி வரும் நபரும் பல கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி செலுத்த வேண்டும் என வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது பெரும் பேசுபொருளானது. இந்நிலையில், தொடர்ந்து இதுபோன்ற குற்ற சம்பவங்கள் நடந்து வருவதால், மக்கள் செய்வதறியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.