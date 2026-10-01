ஒப்பந்ததாரரிடம் ரூ.1,131 கோடி பரிமாற்றம் - எ.வ.வேலுவிடம் விசாரிக்க அனுமதிக்குமாறு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை கோரிக்கை
முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவை விசாரிக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கினால், அவரிடம் விசாரிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என காவல் துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : October 1, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: ஒப்பந்ததாரரிடம் இருந்து 1,131 கோடி ரூபாய் பண பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது தொடர்பான வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவிடம் விசாரணை செய்ய அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சாலைகள் அமைக்காமல் 3 கோடியே 23 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
கரூர், ஈரோடு மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் சாலைகள் விரிவாக்கத்திற்காக ஒப்பந்ததார்களுடன் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. ஆனால், பணிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பே முறைகேடாக வங்கியில் இருந்து ஒப்பந்ததரர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் 2022ஆம் ஆண்டு புகார் அளிக்கப்பட்டது.
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அறப்போர் இயக்கம் புகார் அளிப்பதற்கு முன்பே, வங்கியில் இருந்து பணம் விடுவிக்கப்பட்டது தொடர்பாக 4 பொறியாளர்கள் மற்றும் ஈரோடு நபார்டு வங்கி ஊழியர்கள் 5 பேர் பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட 11 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஜூன் 24-ஆம் தேதி வழக்கு பதிவு செய்து, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் எ.வ வேலுவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை செய்தது.
கடந்த 2022-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பாக, 4 ஆண்டுக்கு பின் பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்ததாரர் சுரேஷ்குமார் முன்ஜாமீன் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இறுதி விசாரணைக்காக வந்தது. அப்போது, சுரேஷ்குமார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "எப்.ஐ.ஆரில் சுரேஷ்குமாரின் பெயர் இல்லாத நிலையில், இந்த வழக்கில் திட்டமிட்டு அவருடைய பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரராக சுரேஷ் குமார் இருப்பதால் பணப்புழக்கம் அதிகமாக நடைபெறுவது சகஜமானது. இத்தனை ஆண்டுகளில் சுரேஷ்குமார் மீது ஒரு புகார்கள் கூட எழுந்தது இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஒப்பந்ததாரரான சுரேஷ்குமாரிடம் இருந்து 2021-ஆம் ஆண்டுக்கு பின் சுமார் 1,131 கோடி ரூபாய் பணம் எ.வ.வேலுக்கு சென்றுள்ளது. ஜூன் 25-ஆம் தேதி நடைபெற்ற லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனையில் சுமார் 40 லட்சம் ரூபாய் சுரேஷிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
2021-க்கு முன்பு, சுரேஷ்குமாரின் ஆண்டு வருமானம் 70 கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில், ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு, பல நூறு கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. முறைகேடு செய்வதற்காக இவருக்கு மட்டுமே ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு அதிகளவில் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், எ.வ.வேலுவிடம் விசாரிக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கினால், அவரிடம் விசாரணை செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்" என தெரிவித்தர்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, சுரேஷ்குமாரின் முன்ஜாமீன் கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பையும் ஒத்திவைத்தார்.