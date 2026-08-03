பழனியில் ரூ.100 கோடி நில மோசடி விவகாரம்- மேலும் 2 பேர் சஸ்பெண்ட்
பழனி அடிவாரம் பகுதியில் உள்ள சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கர் கோயில் நிலத்தை, வெறும் ₹2 கோடிக்குத் தனிநபர்களுக்கு முறைகேடாகப் பதிவு செய்ததாக புகார் எழுந்தது.
Published : August 3, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 7:25 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி கோயில் நில மோசடி விவகாரத்தில் மேலும் 2 பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து பத்திரப்பதிவுத் துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
பழனி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய அலுவலக உதவியாளர் சிவசங்கரியும், கடந்த ஜூலை 3-ஆம் தேதி இந்த நிலத்தின் பத்திரப்பதிவு செயல்முறையை தொடங்கி வைத்ததாகக் கூறப்படும் சார்பதிவாளர் பாலச்சந்தரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அடிவாரம் பகுதியில் உள்ள சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 1.40 ஏக்கர் கோயில் நிலத்தை, வெறும் ₹2 கோடிக்குத் தனிநபர்களுக்கு முறேகடாகப் பதிவு செய்ததாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக, சிபிசிஐடி வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில், திருப்பூர் மாவட்டம், மடத்துக்குளம் தாலுகா பப்பன்குளத்தை சேர்ந்த வெள்ளைத்துரை(60), திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தாலுகா கவுண்டன்குளம் ஏ.சி.சி. சாலை பகுதியைச் சேர்ந்த அன்வர் தீன்(65), விழுப்புரம் மாவட்டம் சாலாமேடு காமராஜர் நகர் 2-வது குறுக்குத் தெருவைச் சேர்ந்த முருகதாஸ் (56) ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர்.
இதில் முருகதாஸ் என்பவர் கோயில் நிலம் தனக்கு சொந்தமானது என போலியான ஆவணங்களைத் தயாரித்து, அதை வெள்ளைத்துரைக்கு சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்துள்ளார். அன்வர் தீன் போலிப் பத்திரப்பதிவு மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு உடந்தையாக இருந்து, மோசடிக்குத் துணையாகச் செயல்பட்டவர் என சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், பழனி அருகே டி.கே.என். புதூரைச் சேர்ந்த சேதுபதி என்பவரையும் போலீஸார் கைது செய்தனர். வெள்ளைத்துரையுடன் இணைந்து கூட்டாளியாக இந்த நிலத்தை வாங்கியவர் சேதுபதி.
கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரிடமும் போலியாக நில ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்ட விதம், பத்திரப்பதிவு நடைமுறை மற்றும் இதில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் அவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 12-ம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இதற்கிடையே, பழனியில் சார் பதிவாளராக ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணிபுரிந்த நாளில்தான், இந்த பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதால் அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலாவும் ஏற்கெனவே சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், தற்போது மேலும் இரண்டு அதிகாரிகள் மீது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.