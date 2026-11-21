195 நாட்களில் ரூ.1.14 லட்சம் கோடி முதலீடுகள்; 1.32 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு – தொழில் துறையின் சாதனைப் பட்டியல்
தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான அனுமதிகளை விரைவாக வழங்கும் வகையில் 21 வேலை நாட்களுக்குள் அனுமதி வழங்கும் புதிய நடைமுறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 5:16 PM IST
சென்னை: தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற 195 நாட்களில், ரூ.1.14 லட்சம் கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 1.32 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக தொழில் துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் ஆறு மாத கால தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் முதலீட்டு முன்னேற்றங்கள் குறித்து தொழில் துறை செய்திக் குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், தமிழகத்தில் வாகன உற்பத்தித் துறையில் ரூ.17,073 கோடி, மின்னணுவியல் துறையில் ரூ.16,832 கோடி, ஜவுளித் துறையில் ரூ.7,871 கோடி என பல்வேறு துறைகளில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், 17 நாடுகளைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுடன் 35 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. உலகளாவிய திறன் மையங்கள் வாயிலாக 5,870 நபர்களுக்கு உயர் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
மொத்தம் 112 முதலீட்டுத் திட்டங்களில், 83 திட்டங்கள் நிலம் உறுதி செய்யப்பட்ட அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலையை எட்டியுள்ளன. 23 திட்டங்கள் அடிக்கல் நாட்டும் நிலையை எட்டியுள்ளன அல்லது அதைக் கடந்துள்ளன. இதன் மூலம், ஒட்டுமொத்த திட்டச் செயலாக்க முன்னேற்றம் 74.11 சதவீதமாக உள்ளது.
தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான அனுமதிகளை விரைவாக வழங்கும் வகையில் 21 வேலை நாட்களுக்குள் அனுமதி வழங்கும் புதிய நடைமுறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, தமிழ்நாடு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 11 துறைகளில் 25-க்கும் மேற்பட்ட தொழில் எளிதாக்கச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் முதலீட்டு திட்டங்களை விரைவுபடுத்த ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 195 நாட்களில் 23 துறைகளில் 112 புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் ரூ.1,14,811.91 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன், 1,32,771 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அந்த செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.