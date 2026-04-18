தாம்பரம் அருகே உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 1.02 கோடி பறிமுதல்
பணத்திற்கான எந்த ஆவணமும் இல்லாததாலும், பணத்தைக் கொண்டு வந்த இருவரும் தெரிவித்த தகவல்களில் முரண்பாடுகள் இருந்ததாலும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
Published : April 18, 2026 at 9:47 AM IST
சென்னை: தாம்பரம் அருகே செம்பாக்கத்தில் உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒரு கோடியே 2 லட்சம் ரூபாய் பணம் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வரும் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இதனையொட்டி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்தே மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளன.
எனவே தேர்தல் காலத்தில் பண பட்டுவாடா நடைபெறாமல் தடுப்பதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படைகள், துப்பாக்கி ஏந்திய ரிசர்வ் படையின் உதவியுடன் தீவிர வாகன சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. மேலும் முக்கிய சாலைகள், ரயில் நிலையம், விமான நிலையம், பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதிகளிலும் தேர்தல் பறக்கும் படை குழுவினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தாம்பரம் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி தினேஷ் தலைமையிலான குழுவினர், வேளச்சேரி சாலையில், செம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளி அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அந்த வழியாக சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த வேன் ஒன்றை மடக்கி அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். சோதனையில் வேனில் கட்டுக்கட்டாக பணம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
பணத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் அதை தாம்பரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர். அங்கு வருவாய் கோட்டாட்சியர் முரளி, வட்டாட்சியர் நடராஜ், சேலையூர் ஆய்வாளர் டில்லி பாபு ஆகியோர் முன்னிலையில் பணத்தை வேனில் கொண்டு வந்த ராஜேஷ் (30), கபிலன் (42) ஆகியோரிடம் அது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
அப்போது அவர்கள் அரசு மதுபானக் கடைகளில் இருந்து வசூல் செய்த பணத்தை அம்பத்தூர் கொண்டு செல்வதாக தெரிவித்தனர். அதிகாரிகள் அந்த பணத்தை எண்ணிப் பார்த்த போது அதில் ஒரு கோடியே 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 717 ரூபாய் இருந்தது தெரிய வந்தது.
ஆனால் பணத்திற்கான எந்த ஆவணமும் இல்லாததாலும், பணத்தைக் கொண்டு வந்த இருவரும் தெரிவித்த தகவல்களில் முரண்பாடுகள் இருந்ததாலும் பணத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து அவர்களிடம் பணத்தையும், பணத்தை கொண்டு வந்த இருவரையும் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து வருமான வரித் துறையினர் பவிசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.