ரூ.44 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கக்கட்டிகள்; கட்டுக்கட்டாக பணம்: சென்னையில் சிக்கியதன் பின்னணி

தங்கம் மற்றும் பணத்தைப் பறிமுதல் செய்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் சம்பந்தப்பட்ட நபரையும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களையும் சென்னை வருமான வரித்துறை புலனாய்வுப் பிரிவிடம் ஒப்படைத்தனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 15, 2026 at 7:58 AM IST

சென்னை: சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில், உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.52.33 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கக் கட்டிகள் மற்றும் பணத்தை ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் (RPF) பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில், சட்டவிரோத பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்கும் நோக்கில் பறக்கும் படையினர் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ரூ.50 ஆயிரத்திற்கு மேல் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ரொக்கமாக கொண்டு செல்லப்படும் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மாவட்டங்களின் முக்கிய எல்லைகள் மற்றும் சாலைகளில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் 24 மணி நேரமும் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையின் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நேற்று (ஏப்.14) தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது கோயம்புத்தூர் - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு ரயிலில் அவர்கள் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

இதில் சேலத்தைச் சேர்ந்த பத்மநாபன் ஜெயராஜ் (43) என்பவரின் நடவடிக்கையில் பறக்கும் படையினருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அவரை தொடர்ந்து கண்காணித்த பறக்கும் படையினர், அவரை ரயில் நிலையத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.

அப்போது அவரிடம் ​289 கிராம் எடை கொண்ட 4 தங்கக் கட்டிகளும், கட்டுக்கட்டாக ரூ.7.50 லட்சம் பணமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவற்றில் தங்கக் கட்டிகளின் மதிப்பு மட்டும் சுமார் ரூ.44.83 லட்சம் ஆகும். மொத்தமாக ரூ.52.33 லட்சம் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் தங்கத்தை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர்.

தங்கக் கட்டிகளையும், பணத்தையும் வணிக நோக்கத்திற்காக கொண்டு செல்வதாக அந்த நபர் கூறிய போதிலும், அதற்குரிய முறையான ஆவணங்கள் எதையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை. இதன் காரணமாக, தங்கம் மற்றும் பணத்தை பறிமுதல் செய்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர், அந்த நபரையும், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்களையும் மேல் விசாரணைக்காக சென்னை வருமான வரித்துறை புலனாய்வுப் பிரிவினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

தொடர்ந்து, வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இதுகுறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.28.50 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

