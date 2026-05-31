ETV Bharat / state

எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் காணாமல் போன 5 வயது சிறுமி மீட்பு: ஆர்பிஎஃப் பெண் காவலருக்கு பாராட்டு

ஆர்பிஎஃப் பெண் காவலர் GRP காவல்துறையினருடன் இணைந்து துரிதமாக செயல்பட்டு, தனியாக நின்று அழுதுகொண்டிருந்த ஐந்து வயது சிறுமியை கண்டுபிடித்து பாதுகாப்பாக மீட்டனர்

எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் காணாமல் போன 5 வயது சிறுமி மீட்பு
எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் காணாமல் போன 5 வயது சிறுமி மீட்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 31, 2026 at 12:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் காணாமல் போன 5 வயது சிறுமியை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை உடனடியாக மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்த சம்பவம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கும், வெளிமாநிலங்களுக்கும் ரயில்கள் இயக்கப்படுவதால், எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும். அந்த வகையில், எழும்பூர் ரயில்வே நிலையத்தில் வழக்கம்போல் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது. இந்நிலையில், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தின் 5- வது நடைமேடையில் இருந்து கன்னியாகுமரி நோக்கிப் புறப்பட கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் எண் 12633) தயாராக இருந்தது.

அப்போது ரயிலில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை பெண் காவலர் சுவாதி, ஒரு பெண் பயணி தனது 5 வயது மகளை காணவில்லை என பின்பகுதியில் உள்ள முன்பதிவு செய்யப்படாத பெட்டியின் அருகில் அழுதபடி பதற்றத்துடன் தேடிக் கொண்டிருந்ததைக் கவனித்தார். உடனடியாக நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த பெண் காவலர், மாநில காவல்துறையின் கீழ் செயல்படும் ரயில்வே காவல்துறையினருடன் இணைந்து நடைமேடை முழுவதும் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டார்.

தொடர்ந்து சில நிமிடங்களில், நடைமேடை எண் 5-ல் ஏசி ரயில் பெட்டியின் அருகே தனியாக நின்று அழுதுகொண்டிருந்த ஐந்து வயது சிறுமியை கண்டுபிடித்து, பாதுகாப்பாக மீட்டனர். இதன் பின்னர் அவருடைய பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர். அப்போது தாயும், மகளும் கட்டியணைத்து அழுதது அனைவரது மத்தியிலும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதையும் படிங்க: சிங்கப்பெண் சிறப்பு படைக்கு தற்காலிகமாக 18 அதிகாரிகள் நியமனம்

அதன்பின்னர், மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், சிறுமியின் பெயர் தர்ஷனா என்பதும், பெற்றோருடன் பயணம் மேற்கொண்ட போது கூட்ட நெரிசலில் தவறுதலாகப் பிரிந்து சென்றதும் தெரியவந்தது. சிறுமி எந்தவித பாதிப்புமின்றி பாதுகாப்பாக அவரது பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.

தங்கள் குழந்தையை விரைவாக கண்டுபிடித்து ஒப்படைத்த ரயில்வே பாதுகாப்பு படை மற்றும் மாநில காவல்துறையின் கீழ் செயல்படும் ரயில்வே காவல்துறையினரின் துரிதமான நடவடிக்கைக்கு சிறுமியின் பெற்றோர் கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்தனர். மேலும் துரிதமாக செயல்பட்டு, சிறுமியை மீட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படை பெண் காவலருக்கு ரயில்வே காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

காணாமல் போன சிறுமி மீட்பு
எழும்பூர் ரயில் நிலையம்
RPF POLICE RESCUE
EGMORE RALIWAY STATION
MISSING GIRL RESCUE IN EGMORE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.