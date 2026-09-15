வீடியோ: தாம்பரம் ரயில் நிலைய தண்டவாளத்தில் விழுந்த நபர் - ரயிலை நிறுத்திய போலீஸ்!
தண்டவாளத்தில் விழுந்திருந்த தொழிலாளியிடம் பேசி தண்டவாளத்தின் ஓரமாக அசையாமல் அமர்ந்திருக்குமாறு ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர் அறிவுறுத்தினர்.
Published : September 15, 2026 at 1:24 PM IST
சென்னை: ரயிலில் ஏற முயன்றபோது தண்டவாள இடுக்கில் விழுந்து சிக்கிய நபரை, துரிதமாக செயல்பட்டு பாதுகாப்பாக மீட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.
சென்னை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து மேற்கு வங்காளம் செல்ல வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், இன்று இந்த ரயிலில் பயணம் செய்வதற்காக ஏராளமான வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் தாம்பரம் ரயில் நிலைய நடைமேடையில் காத்திருந்தனர்.
ரயில் நடைமேடைக்கு வந்து சேர்ந்ததும், இருக்கை பிடிப்பதற்காக பயணிகள் ஒருவரையொருவர் முண்டியடித்துக் கொண்டு ஏற முயன்றனர். இதனால் நடைமேடையில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது. அப்போது, ரயிலில் ஏற முயன்ற வடமாநிலத் தொழிலாளி ஒருவர் எதிர்பாராதவிதமாக கால் தவறி ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே உள்ள இடுக்கின் வழியாக தண்டவாளத்தில் விழுந்தார்.
திக் திக் நிமிடங்கள்! ரயில் தண்டவாளத்தில் சிக்கிய நபர் மீட்பு#chennai | #tambaramrailwaystation | #rpf | #railwaytrackman | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/7MbGxD6lGn— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 15, 2026
அப்போது ரயில் நகரத் தொடங்கியதால், அருகில் இருந்த பயணிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதைக் கவனித்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை வீரர் உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு ஓடி வந்து, தண்டவாளத்தில் விழுந்திருந்த தொழிலாளியிடம் வங்காளி மொழியில் பேசி தண்டவாளத்தின் ஓரமாக அசையாமல் அமர்ந்திருக்குமாறு அறிவுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, தொழிலாளி அச்சத்துடன் தண்டவாளத்தின் ஓரத்தில் அசையாமல் அமர்ந்திருந்தார். உடனடியாக ரயிலை நிறுத்துவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ரயில் நிறுத்தப்பட்டதை அடுத்து, ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர், தண்டவாளத்தில் சிக்கி இருந்த தொழிலாளியை ஒற்றை ஆளாக கைக்கொடுத்து தூக்கி, பாதுகாப்பாக மீட்டார். நல்வாய்ப்பாக அவருக்கு எந்தவித காயமும் ஏற்படவில்லை.
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ரயிலில் ஏற முயன்றபோது ஏற்பட்ட இந்த விபத்தில், சில நொடிகள் தாமதமாகியிருந்தாலும் பெரும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும். ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரரின் உடனடி நடவடிக்கை காரணமாக தொழிலாளி காயமின்றி மீட்கப்பட்டார். திக் திக் நிமிடங்களில் துரிதமாக செய்தபட்ட வீரரை அங்கிருந்த பயணிகள் அனைவரும் பாராட்டினர்.
ஓடும் ரயிலில் ஏறுவதை பயணிகள் தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும் நேரத்தில் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, ரயில் முழுமையாக நின்ற பின்னரே பயணிகள் ஏற வேண்டும் என ரயில்வே போலீசார் மற்றும் அதிகாரிகள் அறிவித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.