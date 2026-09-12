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ரயில் கழிப்பறையில் பிரசவித்த கர்ப்பிணி - தாயையும் சேயையும் பத்திரமாக மீட்ட ஆர்.பி.எஃப். காவலர்கள்

மீட்கப்பட்ட தாய், சேய் இருவரையும் ராயபுரத்தில் உள்ள RSRM அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனைக்குச் சிகிச்சைக்காக ஆர்பிஎஃப் காவலர்கள் அனுப்பி வைத்தனர்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 9:58 PM IST

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சென்னை: திருவொற்றியூர் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த விரைவு ரயிலில் கழிப்பறைக்கு சென்ற கர்ப்பிணி ஒருவருக்கு திடீரென பிரசவ வலி ஏற்பட்டு, கழிப்பறையிலேயே ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் இருந்து சென்னை வழியாக அசாம் நோக்கி செல்லும் எஸ்.எம்.வி.பி - காமாக்யா விரைவு ரயில் இன்று பிற்பகல் 3:48 மணியளவில் ஓட்டுநர் மற்றும் ஊழியர்கள் மாற்றத்திற்காக திருவொற்றியூர் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டது. பின்னர் 3:53 மணிக்கு ரயில் புறப்பட்ட சில வினாடிகளிலேயே, பி-6 பெட்டியில் அபாயச் சங்கிலி இழுக்கப்பட்டு ரயில் திடீரென நிறுத்தப்பட்டது.

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உடனடியாக ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காவலர்களான ரிங்கு குமார் மீனா, ஜிஷா ஆகியோர் சம்பந்தப்பட்ட ரயில் பெட்டியை ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, ரயில் பெட்டியின் கழிவறைக்குள் ஒரு பெண் குழந்தையைப் பிரசவித்த நிலையிலும், உடனடி மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் நிலையிலும் இருப்பதைக் கண்டறிந்தனர். சற்றும் தாமதிக்காமல் செயல்பட்ட காவலர்கள், சக்கர நாற்காலி உதவியுடன் தாயையும் பிறந்த குழந்தையையும் கணவருடன் சேர்த்துப் பத்திரமாக ரயிலில் இருந்து கீழே இறக்கினர்.

பின்னர் அவர்கள் உடனடியாக ராயபுரத்தில் உள்ள RSRM அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனைக்குச் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இந்த அவசர மருத்துவ காரணத்திற்காக ரயில் சுமார் 26 நிமிடங்கள் தாமதமாகப் புறப்பட்டு சென்றது.

சமயோசிதமாகச் செயல்பட்டுத் தாயையும் சேயையும் மீட்ட ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காவலர்களை சக பயணிகளும், அதிகாரிகளும் பெரிதும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

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