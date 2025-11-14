Bihar Election Results 2025

ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை - எம்எல்ஏ ஐட்ரீம் மூர்த்தி பெருமிதம்!

உலகம் முழுக்க எங்கு சென்று ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் என கூறினால் அதற்கு தனி மரியாதை உண்டு என ராயபுரம் எம்எல்ஏ ஐட்ரீம் மூர்த்தி கூறியுள்ளார்.

எம்எல்ஏ ஐட்ரீம் மூர்த்தி
எம்எல்ஏ ஐட்ரீம் மூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 3:42 PM IST

சென்னை: ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் 102 கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மற்றும் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ராயபுரம் எம்எல்ஏ ஐட்ரீம் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

ராயபுரத்தில் அமைந்துள்ள அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் மருத்துவம் படிக்க தேர்வு செய்யப்பட்ட 250 மாணவ, மாணவியர்களுக்கு முதல் நாளான இன்று வெள்ளை அங்கி அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சி மருத்துவ கல்லூரி அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக ராயபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐட்ரீம் மூர்த்தி கலந்து கொண்டு 250 மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வெள்ளை அங்கி அணிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவ மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராயபுரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐட்ரீம் மூர்த்தி, ”அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவ கல்லூரி பழமை வாய்ந்தது. உலகம் முழுக்க எங்கு சென்று ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் என கூறினால் அதற்கு தனி மரியாதை உண்டு.

பல்வேறு சிறந்த மருத்துவர்கள் இங்கு படித்துள்ளார்கள். தற்போது புதிதாக இங்கு படிக்க வந்துள்ள மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். ஸ்டான்லி மருத்துவ கல்லூரியில் இதுவரை 102 கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை மற்றும் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் நடந்துள்ளன. மருத்துவத்தின் அனைத்து துறைகளிலும் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை சிறந்து விளங்குகிறது. இந்த மருத்துவ கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்கள் சிறந்த மருத்துவராக வர வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி முதல்வர் அரவிந்த், துணை முதல்வர் சத்திய லட்சுமி, மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் ஜோதி குமார், நிலைய மருத்துவ அதிகாரி வனிதா மலர், பேராசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், மற்றும் மருத்துவ மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இதற்கு முன்னதாக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இன்று நவம்பர் 14 ஆம் தேதி குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான ஓவிய போட்டி நடத்தப்பட்டது. அதில் சிறந்த ஓவியம் வரைந்த 3 சிறுவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து உணவு பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன.

