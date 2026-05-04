ராயபுரம் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

Published : May 4, 2026 at 3:33 AM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், வட சென்னையின் நுழைவாயிலான ராயபுரம் தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.

சென்னை மாநகரில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க பகுதிகளில் ஒன்றாக ராயபுரம் விளங்குகிறது. முதன்முதலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடங்கப்பட்டதே ராயபுரத்தில் உள்ள ராபின்சன் பூங்காவில்தான் என்கிற போது அப்பகுதியின் அரசியல் முக்கியத்துவத்தை நம்மால் உணர முடியும்.

1977 முதல் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால், ராயபுரம் தொகுதியை அதிமுக 7 முறையும், திமுக 4 முறையும் கைப்பற்றியுள்ளது. அதன்படி, நீண்டகாலமாக அதிமுகவின் கோட்டையாக ராயபுரம் விளங்கி வருகிறது.

இந்நிலையில், தற்போதைய சட்டமன்றத் தேர்தலை பொறுத்தவரை ராயபுரம் திமுக சார்பில் டாக்டர் சுபைர் கான் களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக சார்பில் டி.ஜெயக்குமார் களமிறங்கி இருக்கிறார். தவெக சார்பில் விஜயதாமு களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.

ராயபுரம் தொகுதியில் மொத்தமுள்ள 1 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 931 வாக்காளர்களில் 79.34 சதவீதத்தினர் இந்த தேர்தலில் வாக்களித்துள்ளனர்.

தற்போதைய நிலவரப்படி, புதிய முகமாக களமிறங்கியுள்ள போதிலும் திமுக வேட்பாளர் டாக்டர் சுபைர் கானுக்கு அதிக ஆதரவு இருப்பதாக அரசியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதே சமயத்தில், அதிமுக வேட்பாளர் டி. ஜெயக்குமார் பல ஆண்டுகளாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் என்ற முறையில் அவர் தொகுதியை கைப்பற்ற சாத்தியம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், புதிதாக களமிறங்கியுள்ள விஜய்யின் தவெகவும் சரமாரியாக வாக்குளை பிரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் ராயபுரம் தொகுதியில் இந்த தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவும் எனத் தெரிகிறது. எனவே இங்கு வெற்றி வேட்பாளர் யார் என தெரிந்து கொள்ள சில மணிநேரங்கள் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது.

