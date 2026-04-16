EXCLUSIVE | “முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஒரு பழமைவாதி” - திமுக வேட்பாளர் சுபேர்கான் விமர்சனம்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஒரு பழமைவாதி என்று ராயபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் மருத்துவர் சுபேர்கான் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : April 16, 2026 at 6:32 PM IST
-By எஸ். சிவக்குமார்
"எங்கு பிறக்கிறோம் என்பது முக்கியமில்லை. பிறந்த இடத்திற்கு என்ன செய்தோம் என்பது தான் முக்கியம்" என ராயபுரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் சுபேர்கான் தெரிவித்தார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விரல் விட்டும் எண்ணும் நாட்களில் நடக்கவுள்ளது. இது போன்ற சூழலில், தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், சென்னை ராயபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் களம் காணவுள்ள திமுக வேட்பாளரும், மருத்துவருமான சுபேர்கான் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
யார் இந்த சுபேர்கான்?
ராயபுரம் தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஐட்ரீம் இரா.மூர்த்தி தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயக்குமாரை வீழ்த்து வெற்றி பெற்றார். அதனால், இந்த முறையும் சிட்டிங் எம்எல்ஏ மூர்த்தி தான் களம் காண்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழலில், திமுக தலைமை முன்னாள் அமைச்சர் ரகுமான் கானின் மகன் சுபேர்கானை வேட்பாளராக அறிவித்தது.
திமுக வேட்பாளர் சுபேர்கான் சட்டமன்ற தேர்தலில் முதன்முறையாக போட்டியிடவுள்ளார். திமுக சிறுபான்மையினர் நல ஆணையத்தின் மாநில செயலாளராக பொறுப்பிலிருந்த இவர், பல்வேறு களப் பணிகளை செய்த அனுபவம் மிக்கவர் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ராயபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளர் சுபேர்கான் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்பு நேர்காணலில் கூறியதாவது, “ராயபுரம் தொகுதியில் தேர்தல் களம் மிக அருமையாக உள்ளது. திராவிட மாடல் ஆட்சியில், திமுக தலைவர் வழங்கிய திட்டங்கள் மூலம் பொதுமக்கள் பயனடைந்துள்ளனர். அதன் வெளிப்பாடாக பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது” என்றார்.
இளைஞர்களுக்கே முக்கியத்துவம்
வெற்றி பெற்றால் செயல்படுத்த என்னென்ன திட்டங்கள் வைத்துள்ளீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, “ஒரு தொகுதியின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமானவர்கள் இளைஞர்கள் தான். தேர்தல் வெற்றி பெற்ற பிறகு இளைஞர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு தான் முதலில் முக்கியத்துவம் அளிப்பேன். மேலும், இளைஞர்களுக்கான தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, தொழில் வழிகாட்டுதல் (Carrier guidelines) நிகழ்வுகள் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
இந்த நிகழ்வுகளை பள்ளி, கல்லூரிகளில் நடத்தி மாணவர்களுக்கு கல்வி சார்ந்த எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். நான் முதல்வன் திட்டத்தை தொகுதி மக்களிடையே தீவிரமாக கொண்டு சேர்த்து, மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்குத் துணை நிற்பேன்.
அதே போல, ராயபுரம் தொகுதியில் வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்படும். நான் ஒரு மருத்துவர் என்பதால், தொகுதியில் சுகாதாரத்தை மேலும் மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், மழைநீர் தேங்கும் இடங்களை கண்டறிந்து மழைநீர் வடிகால் பணிகளை முழுமையாக முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன், குடிநீர் தட்டுப்பாடு இல்லாத நிலை உருவாக்கப்படும்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: உதயநிதியை விமர்சிக்க எவ்வளவோ இருக்கு - ராயபுரம் அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயக்குமார்
ஜெயக்குமார் ஒரு பழமைவாதி
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரை எதிர்த்து களம் காணவுள்ளீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, “ராயபுரம் தொகுதியில் என்னை எதிர்த்து களம் காணும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஒரு பழமைவாதி. ராயபுரம் பழமையான பகுதி என்பது போன்று, அவரும் பழமையான ஆள் தான். ராயபுரத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்தால் தான், மண்ணின் மைந்தன் என்று அவர் கூறுகிறார்.
பொறந்த வீடு ராயப்பேட்டை... புகுந்த வீடு ராயபுரம்...
ஆனால், எங்கு பிறக்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல. பிறந்த இடத்திற்கு என்ன செய்கிறோம் என்பது தான் முக்கியம். நான் ராயப்பேட்டையில் பிறந்திருந்தாலும், ராயபுரத்தில் வளரப் போகிறேன். மேலும், ராயபுரத்தை வளர்க்கப் போகிறேன். எனக்கு பிறந்த வீடு ராயப்பேட்டை என்றாலும், நான் ராயபுரத்திற்கு மணப் பெண்ணாக புகுந்த வீட்டிற்கு வந்து, ராயபுரம் எனும் குடும்பத்தை முன்னேற்றப் பாதைக்கு கொண்டு போவது தான் எனது நோக்கம்” என்று கூறினார்.