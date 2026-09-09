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நிலக்கோட்டை அருகே எஸ்.ஐ.யை அரிவாளால் வெட்டி விட்டு தப்ப முன்ற ரவுடியை சுட்டுப்பிடித்த போலீசார்

இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்த ரவுடி ராஜாவும், காவல் சார்பு ஆய்வாளர் அருண் பிரசாத்தும் நிலக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

நிலக்கோட்டை அருகே சம்பவம் நடந்த இடம்
நிலக்கோட்டை அருகே சம்பவம் நடந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 4:55 PM IST

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திண்டுக்கல்: நிலக்கோட்டை அருகே காவல் சார்பு ஆய்வாளரை அரிவாளால் வெட்டி விட்டு தப்ப முயன்ற ரவுடியை, காவல் துறையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், சின்னாளப்பட்டி அருகே உள்ள சிக்கனம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ராஜா (55). ரவுடியான இவர் மீது கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. கொலை வழக்கு ஒன்றில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ராஜா, அண்மையில் ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், நிலக்கோட்டை அருகே உள்ள என்.கோவில்பட்டியில் உள்ள தனது உறவினர் வீட்டில் ராஜா தங்கியிருப்பதாகவும், அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவரைக் கொலை செய்ய அவர் திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் காவல் துறையினருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.

அதன் பேரில், வத்தலக்குண்டு காவல் துறையினர் தனிப்படையினருடன், நிலக்கோட்டை துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர் இளஞ்செழியன் தலைமையில், என்.கோவில்பட்டிக்குச் சென்று ராஜாவைப் பிடிக்க முயன்றனர்.

ராஜா, பிடிப்பட்டவர்
ராஜா, பிடிப்பட்டவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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அப்போது, காவல் துறையினரைக் கண்ட ராஜா அங்கிருந்து தப்பியோடினார். அவரை பிடிப்பதற்காக சிறப்புத் தனிப்படை காவல் துறையினர் பின் தொடர்ந்து சென்றனர். அப்போது சார்பு ஆய்வாளர் அருண் பிரசாத், ராஜாவைப் பிடிக்க முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதில், ஆத்திரமடைந்த ராஜா, தாம் வைத்திருந்த அரிவாளால் சார்பு ஆய்வாளர் அருண் பிரசாத்தை வெட்டினார் என்றும், தற்காப்புக்காக அருண் பிரசாத், தனது துப்பாக்கியால் ராஜாவின் காலுக்குக் கீழே சுட்டதாகவும் காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.

அருண் பிரசாத், காவல் சார்பு ஆய்வாளர்
அருண் பிரசாத், காவல் சார்பு ஆய்வாளர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்த ரவுடி ராஜா, அங்கிருந்த தோட்டத்தில் தென்னை மரத்தின் அருகே தப்பியோட முடியாமல் கீழே விழுந்தார். உடனடியாக அவரை சிறப்புத் தனிப்படை காவல் துறையினர் பிடித்து, சிகிச்சைக்காக நிலக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ராஜாவின் அரிவாள் தாக்குதலில் காயமடைந்த சார்பு ஆய்வாளர் அருண் பிரசாத்தும் நிலக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

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இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார், சம்பவ இடத்துக்கும், நிலக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கும் நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினார். நிலக்கோட்டை அருகே பிரபல ரவுடி துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ROWDY CAPTURED
ATTACK ON A SUB INSPECTOR
DINDIGUL NILAKOTTAI
POLICE CAPTURED ROWDY

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