ETV Bharat / state

தலைமை காவலரை அரிவாளால் வெட்டி தப்ப முயன்ற பிரபல ரவுடி சுட்டுப்பிடிப்பு - சென்னையில் அதிகாலை பரபரப்பு

நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரித்து, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் திருமுடிவாக்கம் போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தலைமை காவலரை அரிவாளால் வெட்டி தப்ப முயன்ற பிரபல ரவுடி கருப்புவை போலீசார் காலில் சுட்டுப் பிடித்தனர்.

சென்னை குன்றத்தூர் அடுத்த திருமுடிவாக்கம் ஈஸ்வரன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் கருப்பு என்கிற தமிழ் அழகு (26). இவர் தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தின் ஏ பிளஸ் கேட்டகிரி சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி ஆவார். இவர் மீது கொலை, கொலை முயற்சி, அடிதடி, கட்டப்பஞ்சாயத்து உள்ளிட்ட சுமார் 19 குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

மேலும், இவர் தொடர்ந்து பொதுமக்களை மிரட்டுதல், கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், குன்றத்தூர் அருகே காவனூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரி பின்புற காலி மைதானத்தில் கருப்பு மற்றும் அவரது நண்பரான ஆகாஷ் என்ற சூர்யா (24) ஆகியோர் நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரித்து, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக திருமுடிவாக்கம் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து இன்று (ஜூலை 19) அதிகாலை திருமுடிவாக்கம் காவல் ஆய்வாளர் முத்துக்குமார் தலைமையிலான தனிப்படையினர் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று இருவரையும் பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது போலீசாரைக் கண்ட கருப்பு, ஏற்கனவே தயாரித்து வைத்திருந்த நாட்டு வெடிகுண்டுகளை அவர்கள் மீது வீச முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.

சுட்டுப் பிடிக்கப்பட்ட பிரபல ரவுடி கருப்பு
சுட்டுப் பிடிக்கப்பட்ட பிரபல ரவுடி கருப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், போலீசாரிடமிருந்து தப்பிக்க அருகில் இருந்த தலைமை காவலர் விஜயகுமாரை அரிவாளால் வலது முழங்கையில் வெட்டியுள்ளார்.

இதையடுத்து, தற்காப்பு நடவடிக்கையாக காவல் ஆய்வாளர் முத்துக்குமார் தனது துப்பாக்கியால் ரவுடி கருப்புவை வலது கணுக்கால் பகுதியில் சுட்டுப் பிடித்தார். இதில் காயமடைந்த கருப்புவை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் முதலில் தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பின்னர் மேல்சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் உள்நோயாளியாக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: குறுகிய தூர பயணிகளுக்கான சதாப்தி, தேஜஸ் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும் - தெற்கு ரயில்வேக்கு கோரிக்கை

காயமடைந்த தலைமை காவலர் விஜயகுமார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பியதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். இந்தச் சம்பவத்தில் கருப்புவின் நண்பர் ஆகாஷ் என்ற சூர்யாவை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர் பிரபல ரவுடி ஓட்டேரி சிலம்புவின் மைத்துனர் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

ரவுடிகள் இருவரும் நாட்டு வெடிகுண்டு தயாரித்தது கஞ்சா விற்பனை உள்ளிட்ட குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்ததாக போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. மேலும் ஆயுதங்கள், வெடிபொருட்கள் மற்றும் அவர்களது தொடர்புகள் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்தச் சம்பவத்தால் திருமுடிவாக்கம் குன்றத்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

TAGGED:

ROWDY SHOT AND CAPTURED
CHENNAI CRIME
திருமுடிவாக்கம் போலீசார்
பிரபல ரவுடி சுட்டுப்பிடிப்பு
ROWDY SHOT AND CAPTURED IN CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.