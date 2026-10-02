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23 கிலோ கஞ்சா, 4 நாட்டு வெடிகுண்டுகளுடன் பிரபல ரவுடி சுட்டுப்பிடிப்பு

மாடம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் கொலை வழக்கில் முக்கிய நபராக அடையாளம் காணப்பட்டவர் சதாம் உசேன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரவுடி சதாம் உசேன் சுட்டுப்பிடிப்பு
ரவுடி சதாம் உசேன் சுட்டுப்பிடிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 5:34 PM IST

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சென்னை: 23 கிலோ கஞ்சா, 3 பட்டாக்கத்திகள் மற்றும் 4 நாட்டு வெடிகுண்டுகளுடன் ரவுடி சதாம் உசேன் காவல்துறையினரால் சுட்டுப்பிடிக்கப்பட்டார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த மணிமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய சதாம் உசேன் என்பவரை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டுப் பிடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு மாடம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவராக இருந்த வெங்கடேசன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் முக்கிய நபராக அடையாளம் காணப்பட்டவர் சதாம் உசேன்.

இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தொடர்ந்து கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும், அவர் மீது பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், வழக்குகளில் முறையாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால் சதாமுக்கு எதிராக பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து அவரை கைது செய்வதற்காக மணிமங்கலம் காவல் ஆய்வாளர் நெடுமாறன் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த படப்பை அருகே கரசங்கால் காட்டுப் பகுதியில் உள்ள பழைய கட்டடம் ஒன்றில் சதாம் பதுங்கியிருப்பதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து தனிப்படை காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அவரை கைது செய்ய முயன்றனர். அப்போது சதாம் உசேன் காவல்துறையினரை பட்டாகத்தியால் தாக்க முயன்றுள்ளார். இதையடுத்து தனிப்படை காவல்துறையினர் தற்காப்புக்காக சதாமின் இடது காலில், முழங்கால் பகுதியில் துப்பாக்கியால் சுட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால் காயமடைந்த சதாமால் தொடர்ந்து நடக்க முடியாத நிலையில், அவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர் சிகிச்சைக்காக சென்னை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட சதாமுக்கு அங்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். அவரிடமிருந்து 23 கிலோ கஞ்சா, 3 பட்டாக்கத்திகள் மற்றும் 4 நாட்டு வெடிகுண்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதனைத் தொடர்ந்து, சதாமிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், அவர் மீது நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தாம்பரம் அருகே அதிகாலையில் ரவுடியை துப்பாக்கியால் சுட்டு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

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23 KG OF GANJA CAPTURED
ROWDY SADDAM HUSSAIN CAPTURED
ரவுடி சதாம் உசேன் சுட்டுப்பிடிப்பு
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