இன்ஸ்டாகிராமில் துப்பாக்கியுடன் போஸ்; ரவுடியின் ஜாமீன் ரத்து
ரவுடி ஜானிக்கு கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 2, 2026 at 5:08 PM IST
சென்னை: இன்ஸ்டாகிராமில் துப்பாக்கியுடன் போஸ் கொடுத்து ரீல்ஸ் வெளியிட்ட ரவுடி ஜானியின் ஜாமீனை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி பகுதியில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர் ஜானி பால்ராஜ். இவர் மீது கொலை முயற்சி, பொதுச் சொத்துகளுக்கு சேதம் ஏற்படுத்தியது உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் வேலூர் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன.
இந்த வழக்குகளில் ரவுடி ஜானிக்கு கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு உயர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது. ஜாமீன் கிடைத்ததை அடுத்து சிறையில் இருந்து வெளியில் வந்த ரவுடி ஜானி, கடந்த மே மாதத்தில் பிறந்தநாள் கொண்டாடினார். அப்போது ஜானி இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் துப்பாக்கியுடன் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்தார்.
இது தொடர்பாக காட்பாடி காவல் நிலையத்தில் ரவுடி ஜானி மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. பின்னர் வேலூர் மாவட்ட கீழமை நீதிமன்றம் அவரின் ஜாமீன் மனுவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஜாமீன் ரத்து செய்யப்பட்டத்தை எதிர்த்து ரவுடி ஜானி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என். ரமேஷ் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஜானிக்கு வழங்கப்பட்ட பிணையை ரத்து செய்து, இரண்டு வாரங்களுக்குள் சரணடையும் படி வேலூர் மாவட்ட கீழமை நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யும்படி வாதிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ராஜசேகரன், ரவுடி ஜானி மீது 50-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது. இந்நிலையில், ஜாமீனில் வெளியில் வந்த ரவுடி ஜானி அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளையும் மீறியுள்ளதால் தான் வேலூர் கீழமை நீதிமன்றம் அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது என்று தெரிவித்தார்.
இதனையடுத்து, இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, ரவுடி ஜானியின் ஜாமீனை ரத்து செய்து வேலூர் கீழமை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது சரிதான் என்றுக் கூறி, ரவுடி ஜானி தாக்கல் செய்திருந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.