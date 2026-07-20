சென்னையில் ரவுடி ஓடஓட வெட்டிக் கொலை; தப்பியோடிய 4 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு
முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை சம்பவம் அரங்கேறியது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : July 20, 2026 at 3:35 PM IST
சென்னை: சென்னையில் முன்விரோதம் காரணமாக ரவுடியை ஓடஓட வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு 4 பேர் தப்பியோடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை ஓட்டேரி எஸ்விஎம் நகரை சேர்ந்தவர் பலி ஆடு என்ற அஜய்(20). தலைமைச் செயலக காலனி காவல் நிலைய சரித்திர பதிவேடு ரவுடியான இவர் மீது கொலை, கொலை முயற்சி, போதைப்பொருள் வழக்கு உள்ளிட்ட ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
இந்த நிலையில் நேற்று நள்ளிரவு, ரவுடி பலி ஆடு தனது கூட்டாளியான காஜல்(24) என்பவரை வண்ணாரப்பேட்டை ராமதாஸ் நகரில் உள்ள குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பில் உள்ள அவரது வீட்டில் இறக்கிவிட்ட பிறகு, இருசக்கர வாகனத்தில் தனது வீட்டிற்கு புறப்பட்டு சென்றார்.
அவர் புறப்பட்டுச் சென்ற சிறிது தொலைவில், இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த 4 பேர் கொண்ட கும்பல், ரவுடி பலி ஆடுவை வழிமறித்து கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றுவிட்டனர். இதில், ரவுடி அஜய், ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதையடுத்து, பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின்பேரில் வண்ணாரப்பேட்டை போலீசார் விரைந்து சென்று அஜய்யின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இந்தக் கொலை சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை சம்பவம் அரங்கேறியது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, சம்பவ இடத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, தப்பியோடிய 4 பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.