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வீட்டிற்குள் புகுந்து பிரபல ரவுடி 'ஊர்காவலன்' கொலை - திருப்பாச்சேத்தி போலீசார் விசாரணை

உயிரிழந்த ரவுடி ஊர்காவலன் மீது சிவகங்கை, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கொலை, கொலை முயற்சி, திருட்டு உள்ளிட்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 6:33 PM IST

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சிவகங்கை: பிரபல ரவுடி ஊர்காவலன் மர்ம நபர்களால் வீட்டிற்குள் புகுந்து வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் சிருப்பாச்சேத்தி பகுதியில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பாச்சேத்தி அருகே மாத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரபல ரவுடி ஊர்காவலன் (31). இவர் மீது அந்த பகுதியில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்நிலையில், இன்று அவரது வீட்டிற்குள் நுழைத்த மர்ம நபர்கள் அவரை வெட்டிப் படுகொலை செய்தனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது தொடர்பாக போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது, ஊர்காவலன் மீது சிவகங்கை, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கொலை, கொலை முயற்சி, திருட்டு உள்ளிட்ட 30-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவரது சகோதரர் பிரசாந்த் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு கொலை செய்யப்பட்டார். அந்தக் கொலைக்குப் பழிவாங்கும் வகையில், 2021 ஆம் ஆண்டு இருவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கிலும் ஊர்காவலன் தொடர்புடையவராக இருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரபல ரவுடி 'ஊர்காவலன்'
பிரபல ரவுடி 'ஊர்காவலன்' (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், கடந்த மார்ச் மாதம் ஊர்காவலனை கைது செய்ய மானாமதுரை காவல் ஆய்வாளர் குமாரவேல் பாண்டியன் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் முயன்றனர். அப்போது அவர் அரிவாளால் காவல் துறையினரை தாக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து போலீசார் அவரது காலில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். பின்னர் அவர் சமீபத்தில் ஜாமீனில் வெளியே வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை மாத்தூரில் உள்ள வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஊர்காவலனை, வீட்டிற்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள் சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டியுள்ளனர். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.

தகவலறிந்து வந்த திருப்பாச்சேத்தி போலீசார், உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். முன்விரோதம், பழிக்குப்பழி தாக்குதல் உள்ளிட்ட கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கொலை நடைபெற்ற இடத்தில் தடயவியல் துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இதன்பேரில் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதிகாலையில் வீடு புகுந்து ரவுடி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தொடர்ந்து அப்பகுதியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சந்தேகித்திற்கு இடமான நபர்களிடம் போலீசார் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

TAGGED:

ROWDY DEATH
பிரபல ரவுடி ஊர்காவலன்
வெட்டிக்கொலை
SIVAGANGA

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