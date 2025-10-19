ETV Bharat / state

“நான் ராஜா... எங்கேயும் நான் ராஜா” ரோலக்ஸ் யானையை பார்த்து வியக்கும் பாகன்கள்! காரணம் தெரியுமா?

ஆஜானுபாகு உருவத்தில் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கும் “ரோலக்ஸ்” யானையை கையாள்வது பாகன்களுக்கு சவாலானதாக அமைந்துள்ளது.

மரக் கூண்டில் ரோலக்ஸ் யானை
மரக் கூண்டில் ரோலக்ஸ் யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 19, 2025 at 8:26 AM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: வரகளியார் முகாமில் உள்ள யானைகளிலேயே இதுவரை இல்லாத வகையில் சுமார் 6 டன் எடையில் ரோலக்ஸ் யானை உள்ளதாக பாகன்கள் ஆச்சரியம் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோவை மாவட்டம் நரசீபுரம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியில் ‘ரோலக்ஸ்’ என்று அழைக்கப்படும் ஒற்றை ஆண் காட்டு யானை தொடர்ந்து பயிர்களை சேதம் செய்து வந்தது. இந்நிலையில், ரோலக்ஸ் யானையை மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் பணிகளில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

இதற்காக கடந்த மாதம் கபில்தேவ், நரசிம்மன், முத்து ஆகிய 3 கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து செ.20ஆம் தேதி மயக்க ஊசி செலுத்த முயன்ற உதவி வனக் கால்நடை மருத்துவர் விஜயராகவனை ரோலக்ஸ் யானைக்கு தாக்கியது. இதில் படுகாயம் அடைந்த அவர், சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதன் காரணமாக ‘ரோலக்ஸ்’ யானையை பிடிக்கும் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தன.

‘ரோலக்ஸ்’ காட்டு யானையை வாகனத்தில் ஏற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட வனத்துறையினர்
‘ரோலக்ஸ்’ காட்டு யானையை வாகனத்தில் ஏற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட வனத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் நரசிம்மன் மற்றும் முத்து ஆகிய இரண்டு கும்கி யானைகளுக்கு மதம் பிடிக்க ஆரம்பித்தற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்ட நிலையில், அந்த யானைகள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன. பின்னர் கபில்தேவ் யானையுடன் சின்னத்தம்பி, வசீம், பொம்மன் ஆகிய கும்கி யானைகள் இணைந்தன. இதனைத்தொடர்ந்து வனக் கால்நடை மருத்துவர்கள் வெண்ணிலா, கலைவாணன், ராஜேஷ்குமார், முத்துராமலிங்கம் ஆகியோர் கொண்ட மருத்துவக் குழுவினர் அக்டோபர்.12ஆம் தேதி முதல் ரோலக்ஸ்’ யானையை பிடிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில் அக்.16ஆம் தேதி அதிகாலை 2 மணியளவில் தொண்டாமுத்தூர் அருகே உள்ள இச்சுக்குழி என்ற இடத்தில் ‘ரோலக்ஸ்’ யானையை வனத்துறையினர் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்தனர். ஒருவழியாக பிடிப்பட்ட ரோலக்ஸ் யானைக்கு, வனக் கால்நடை மருத்துவர் கலைவாணன், ராஜேஷ் ஆகியோர் மேலும் ஒரு மயக்க ஊசி செலுத்தினர். பின்னர் கும்கி யானைகள் உதவியுடன் லாரியில் ஏற்றப்பட்டு டாப்சிலிப் அருகே உள்ள வரகளியார் யானைகள் முகாமிற்கு ரோலக்ஸ் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

பின்னர் அங்குள்ள கரோலில் (மரக்கூண்டில்) ரோலக்ஸ் யானை அடைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. முன்னதாக சேத்துமடை பகுதியில் ரோலக்ஸ் யானையை சோதனை செய்து பார்த்தபோது, ரோலக்ஸ் சுமார் 6 டன் எடையுடைய 40 வயது யானை என்பது தெரியவந்தது. அந்தவகையில் ரோலக்ஸ் யானை வரகளியார் முகாமில் உள்ள யனைகளிலேயே இதுவரை இல்லாத எடையுடன் இருப்பது பாகன்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மரக் கூண்டில் ரோலக்ஸ் யானை
மரக் கூண்டில் ரோலக்ஸ் யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், ஆஜானுபாகு உருவத்தில் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கும் “ரோலக்ஸ்” யானையை கையாள்வது பாகன்களுக்கு சவாலானதாக அமைந்துள்ளது. இந்த யானையை சில காலம் கரோலில் வைத்து கண்காணித்த பின்னர், தென் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு வனப்பகுதியில் விடுவிக்க வனத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

