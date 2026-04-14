வெடிக்காமல் கிடந்த ராக்கெட் குண்டு; தொட்டு பார்த்த மாணவர்களுக்கு நேர்ந்த துயரம் - ஒருவர் உயிரிழப்பு; 4 பேர் படுகாயம்
மலையில் இருந்து கீழே இறங்கும்போது, ஏவுகணை போன்ற ஒரு பொருள் கிடந்ததை மாணவர்கள் கண்டுள்ளனர்.
Published : April 14, 2026 at 10:55 AM IST
செங்கல்பட்டு: வெடிக்காமல் கீழே கிடந்த ராக்கெட் கையில் எடுத்துப் பார்த்தபோது, அது வெடித்து சிதறியதில் கல்லூரி மாணவர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே அமைந்திருக்கும் அனுமந்தபுரம் என்ற கிராமத்தில் உள்ள மலை அடிவாரத்தில் காவல்துறை, ராணுவம், மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை, மத்திய ரிசர்வ் படை ஆகிய அமைப்புகளின் துப்பாக்கிச் சூடு பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த பயிற்சி மையத்தில் துப்பாக்கிச் சுடுதல், ஏவுகணை ஏவுதல் போன்ற பெரிய அளவிலான பயிற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை (ஏப்ரல் 13) காட்டாங்குளத்தூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்று வரும் மாணவர்கள் 5 பேர், மலை மீது ஏறியுள்ளனர். பின்னர் மலை உச்சியில் சுற்றிப் பார்த்த அவர்கள், மலையில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது மலை அடிவாரத்தில், ராக்கெட் போன்ற பொருள் ஒன்று கிடந்ததை மாணவர்கள் பார்த்துள்ளனர். பின்னர் ஆர்வமிகுதியில், அதனை மாணவர்கள் ஒவ்வொருவராக கையில் எடுத்து பார்த்துள்ளனர். அப்போது திடீரென அந்த பொருள் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியுள்ளது. இதில் மாணவர் ஒருவர் படுகாயம் அடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினர் உறுதி செய்துள்ளனர்.
மேலும், 4 மாணவர்கள் படுகாயங்களுடன் அங்கேயே மயங்கி உள்ளனர். முதலில் இந்த சத்தம் கேட்டு சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கிராம மக்கள், மாணவர்கள் அங்கு படுகாயங்களுடன் இருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
பின்னர், இதுதொடர்பாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். தகவலின் அடிப்படையில், அங்கு வந்த மறைமலைநகர், சிங்கப்பெருமாள் கோவில் போலீசார், காயமடைந்த மாணவர்களை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்திய போது, வெடிக்காமல் கிடந்த ராக்கெட் குண்டை எடுத்து மாணவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது, திடீரென அது வெடித்து சிதறியதாகவும், அதில் தனியார் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒருவர் பரிதாபமாக உடல் சிதறி உயிரிழந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.
படுகாயம் அடைந்த மாணவர்கள் 4 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், உயிரிழந்த மாணவர் ஒருவரின் உடலை மீட்டு, செங்கல்பட்டு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்காக காவல்துறையினர் அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து, கூடுவாஞ்சேரி துணை காவல் ஆணையர் தலைமையிலான காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவர் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த எமான்சு யாதவ் (21) என்பதும், இவர் காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைக்கழகத்தில் 4-ஆம் ஆண்டு பொறியியல் படித்து வருவதும் தெரியவந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: நான் வறுமையின் வலியை உணர்ந்தவன்; ஸ்டாலின் செல்வ செழிப்பில் வளர்ந்தவர்: எடப்பாடி பழனிசாமி
மேலும், படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள், அதே கல்லூரியில் படிக்கும் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த விஷால் வேணுகோபால் (21), உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த ஆர்யன் ஷர்மா (21), ஜம்முவை சேர்ந்த கிருஷ்ணா சிராஜ் மகாஜன் (21), டெல்லியைச் சேர்ந்த நிஸ்காஸ் விராஜ் (21) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
ராணுவம் பயிற்சியின்போது வெடிக்காமல் கீழே கிடந்த ராக்கெட் குண்டை கையில் எடுத்து பார்த்த மாணவரின் உயிர் பறிபோன சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.