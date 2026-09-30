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குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை கண்டுபிடிக்க ரோபோடிக் கேமரா- சென்னையில் அறிமுகம்

ரோபோடிக் கேமரா தொழில்நுட்பம் மூலமாக அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் சென்னை நகரில் பதியப்பட்டுள்ள அனைத்து குடிநீர் குழாய்களும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, சரி செய்யப்படும் என்று மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

சென்னையில் குடிநீர் குழாய் கசிவை ஆய்வு செய்யும் குழுவினர்
சென்னையில் குடிநீர் குழாய் கசிவை ஆய்வு செய்யும் குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 6:41 PM IST

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சென்னை: குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை ரோபோடிக் கேமரா மூலம் கண்டறியும் தொழில்நுட்பம் சென்னையில் முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை நகரில் நீண்ட நாட்களாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் குடிநீர்க் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள், அதனால் ஏற்படும் நீர் மாசுபாட்டை கண்டறியும் வகையில் சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் நிறுவனம் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.

அந்த வகையில் சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் நிறுவனம், சென்னை ஐஐடியின் ஸ்டார்ட்-ஆப் நிறுவனமான சோலினாஸ் இன்டக்ரிட்டி பிரைவேட் லிமிடெட் (Solinas Integrity Private Limited) நிறுவனத்துடன் இணைந்து குடிநீர் குழாய்களை ஆய்வு செய்ய ரோபோடிக் உபகரணங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

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முந்தைய காலங்களில், குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை கண்டறிவது, சாலைகளின் நடுவே பள்ளம் தோண்டுவது போன்ற பணிகளை பணியாளர்களின் உதவியுடன் சென்னை மெட்ரோ நிறுவனம் மேற்கொண்டு வந்தது. இதன் காரணமாக போக்குவரத்து பாதிப்பு, மெட்ரோ குடிநீர் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதுடன், நீர்க்கசிவை கண்டறிவதற்கே பல நாட்கள் எடுத்துக் கொண்டது.

அதற்கு மாற்றாக, கடந்த 2023-ல் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளை கண்டறிய சோதனை அடிப்படையில் ரோபோக்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அந்த ரோபோக்களை தற்போது சென்னை குடிநீர் வாரியம் முழுமையாக பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி சென்னை முழுவதும் சுமார் 6,200 கி.மீ. தொலைவுக்கு குடிநீர் விநியோகக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ள மெட்ரோ வாட்டர் நிறுவனம், மண்டலம் 4, 5, 6 மற்றும் 13-க்கு உட்பட்ட முகப்பேர், ராமாபுரம், கோல்டன் காலனி, வள்ளியம்மை சாலை, கவிமணி சாலை போன்ற பகுதிகளில் அடிக்கடி நீர்க்கசிவு ஏற்படும் இடங்களை ரோபோக்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளன.

90 மீட்டர் முதல் 100 மீட்டர் வரையிலான இடைவெளியில் ஒரு குழி தோண்டப்பட்டு, அதன் வழியாக ரோபோடிக் மைக்ரோ கேமராக்கள் குழாய்களுக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன. இந்த கேமராக்கள், நீர்க் கசிவுகள், அடைப்புகள் மற்றும் கட்டமைப்பு சேதங்கள் குறித்த காட்சிகளைப் பதிவு செய்து வீடியோவாக அனுப்புகிறது. அதை வைத்து அதிகாரிகள் ஒரே நாளில், குழாயை ஆய்வு செய்து, சரிபார்த்து, அதற்கான தீர்வையும் ஏற்படுத்தி விடுகின்றனர்.

குழாயின் அளவு (விட்டம்), ரோபோடிக் உபகரணங்களின் வகை ஆகியவற்றை பொறுத்து மீட்டர் ஒன்றுக்கு ரூ.13 முதல் ரூ.53 வரை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறிய அளவு கொண்ட குழாய்களுக்கு ரோபோ கேமராக்களும், 100 மீட்டருக்கு மேல் அளவு (விட்டம்) கொண்ட குழாய்களை ஆய்வு செய்ய மற்ற இரண்டு வகையான ரோபோக்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இந்த திட்டம் குறித்து துறை சார்ந்த மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "சுமார் ரூ.3.99 கோடி மதிப்பில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் மூலமாக அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு நகரில் உள்ள அனைத்து குடிநீர் குழாய்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, சரி செய்யப்படும். ரோபோக்களை உருவாக்கிய ஸ்டார்ட்-ஆப் நிறுவனமே குழாய்களை சீரமைக்கும் பணிகளையும் மேற்கொள்ளும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ரோபோடிக் கேமரா
ROBOTIC CAMERAS
சென்னை மெட்ரோ வாரியம்
CHENNAI METROWATER TECHNOLOGY
ROBOTIC CAMERAS DETECT WATER LEAKS

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