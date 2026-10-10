பூட்டிய வீட்டில் 60 சவரன் நகை கொள்ளை; போலீசார் கைது செய்ய சென்றபோது கொள்ளையன் விபரீத முயற்சி
கழுத்து அறுக்கப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்ட மரிய அந்தோணி ஆக்னல், தற்போது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
Published : October 10, 2026 at 6:10 PM IST
தூத்துக்குடி: திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் கைது செய்ய சென்றபோது கொள்ளையன் கழுத்தை அறுத்துக்கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், அன்னை நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அமலா. இவர் தனது மகளின் திருமணத்திற்காக சுமார் 60 பவுன் தங்க நகையை சேர்த்து வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சமீபத்தில் அவரது பெண்ணிற்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்திருக்கின்றது. இந்த நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன்பு தனது மகனின் மேற்படிப்புக்காக வீட்டை பூட்டிவிட்டு அமலாவும், அவரது குடும்பத்தாரும் சென்னை சென்றனர்.
இதனை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள் சிலர், அமலா வீட்டின் கதவை உடைத்து, பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த தங்க நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றனர். இந்த கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த குமரி மாவட்ட போலீசார், தனிப்படை அமைத்து கொள்ளையர்களை தேடி வந்தனர்.
இந்த தேடுதல் வேட்டையில் நகை திருட்டு தொடர்பாக இரண்டு பேரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியதில், துத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த மரிய அந்தோணி ஆக்னல் என்பவருக்கும் இந்த கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்பு இருப்பது தெரிய வந்தது.
இதனையடுத்து, துத்துக்குடி தனிப்படை போலீசார், மரிய அந்தோணி ஆக்னலை கைது செய்வதற்காக அவர் பதுங்கியிருந்த இடத்திற்குச் சென்றனர். போலீசார், தன்னை கைது செய்ய வருவதை அறிந்து கொண்ட அவர், தன்னை தானே கழுத்தை அறுத்துக்கொண்டு உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயன்றார்.
பின்னர், கழுத்து அறுக்கப்பட்ட நிலையில் மீட்கப்பட்ட மரிய அந்தோணி ஆக்னல், தற்போது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மேலும், மரிய அந்தோணி ஆக்னல் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில், அவர்மீது 30க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு மற்றும் கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
குறிப்பாக, ஏற்கனவே தூத்துக்குடி தென்பாகம் காவல் நிலையம் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வழக்கு அவர்மீது நிலுவையில் இருப்பதும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக போலீசார் அவரை கைது செய்யச் சென்றபோது, காவலர்களை தாக்க முற்பட்டு, அதனால் அவரை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டு பிடித்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
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குற்றவாளி தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சூழலில், நகை எதுவும் மீட்கப்பட்டுள்ளதா? என கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டபோது, செல்போன் அழைப்பு எந்தவித பதிலும் கிடைக்கவில்லை.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 9152987821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.