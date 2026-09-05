விக்கிரவாண்டி - சேத்தியாத்தோப்பு சாலை பணிகள் 2027-ல் நிறைவடையும் - தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அறிவிப்பு
நான்கு வழி சாலை இல்லாத விக்கிரவாண்டி - தஞ்சாவூர் சாலையில் டோல் கட்டணம் நூறு ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுவதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
Published : September 5, 2026 at 10:39 AM IST
சென்னை: விக்கிரவாண்டி - சேத்தியாத்தோப்பு இடையிலான சாலை பணிகள் 2027 ஜூன் மாதத்திற்குள் முடிக்கப்படும் என தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையிலிருந்து விக்கிரவாண்டி, பண்ருட்டி, நெய்வேலி, கும்பகோணம் செல்லும் சாலையை, நான்கு வழி சாலையாக மாற்றும் திட்டம், கடந்த 2017-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த நான்கு வழி சாலைக்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டு 9 வருடங்கள் ஆகியும், இன்னமும் பணிகள் முடிக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், சென்னை - கும்பகோணம் நான்கு வழி சாலை பணிகளை விரைவாக முடிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என, பா.ம.க. செய்தி தொடர்பாளரும், வழக்கறிஞருமான கே.பாலு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இது தொடர்பாக, கே. பாலு தாக்கல் செய்த மனுவில், “சென்னை - கும்பகோணம் இடையிலான நான்கு வழிச் சாலை பணிகள் முடியாததால் அந்த வழியில் செல்ல வேண்டிய வாகனங்கள், விழுப்புரம், உளுந்தூர்பேட்டை, ஆண்டிமடம் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் செல்ல வேண்டியதாக உள்ளது. அப்படி செல்லும் போது, நான்கு வழி சாலை இல்லாத விக்கிரவாண்டி - தஞ்சாவூர் சாலையில் டோல் கட்டணம் நூறு ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.
எனவே, இந்த நான்கு வழிச் சாலைப் பணிகள் முடியும் வரை விக்ரவாண்டி - தஞ்சாவூர் சாலையில் டோல் கட்டணம் வசூலுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும். மேலும், விக்கிரவாண்டி - சேத்தியாத்தோப்பு இடையிலான சாலைப் பணிகள் எப்போது முடிவடையும் எனவும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் சார்பில் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்” என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த வழக்கு தொடர்பாக தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், “சென்னை - கும்பகோணம் நான்கு வழி சாலை பணிகளில், சேத்தியாத்தோப்பு - சோழபுரம் - தஞ்சாவூர் வரையிலான சாலை பணிகள் முடிவடைந்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டது.
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மேலும், விக்கிரவாண்டி - சேத்தியாத்தோப்பு வரையிலான சாலை பணிகள் 2027-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முடிவடைந்து, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதிக்குள் அல்லது அதற்கு முன்பாகவே சாலை அமைக்கும் பணிகளை விரிவாக முடிக்குமாறு, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.