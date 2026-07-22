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’சாலை போராடுவதற்கான இடமில்லை’ - மாணவர்கள் கைது குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்

பள்ளிகளில் இயற்கை சார்ந்த கழிவுநீர் மேலாண்மையை உருவாக்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ’நீர் எழில் பள்ளி’ என்ற திட்டத்தை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தொடங்கி வைத்தார்.

பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 4:26 PM IST

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சென்னை: சாலை போராடுவதற்கான இடமில்லை, மாணவர்கள் முறைப்படி அனுமதி பெற்று போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என நீட் தேர்விற்கு எதிரான போராடிய மாணவர்களை கைது செய்த விவகாரத்திற்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சென்னை எழும்பூர் மாகாண மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பள்ளிக் கல்வித் துறையின் சார்பில் அரசுப் பள்ளிகளில் நீர் மேலாண்மைக்கான தனி செயல் திட்டம் தொடங்கும் விதமாக ’நீர் எழில் பள்ளி’ என்ற திட்டத்திற்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று அடிக்கல் நாட்டினார்.

இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “நீட் தேர்வு முறைகேட்டிற்கு எதிராக மாணவர்களின் அமைதியான அறவழி போராட்டத்தை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு மத்திய அரசு மதிப்பளிக்க வேண்டும்.

டெல்லியில் நீட் தேர்விற்கு எதிராக போராடிய நாடாளுமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியை கைது செய்ததை தவெக வன்மையாக கண்டிக்கிறது. நீட் தேர்விற்கான நிரந்தர தீர்வு கல்வியை பொது பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வருவதுதான். அதற்கான சட்ட ரீதியான போராட்டத்தை தவெக எதிர்கொள்ளும். நீட் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே தவெகவின் நிலைப்பாடு” எனக் கூறினார்.

அப்போது அவரிடம் சென்னையில் நீட் தேர்விற்கு எதிராக போராடிய மாணவர்களை போலீசார் கைது செய்தது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “சாலை என்பது போராடுவதற்கான இடமில்லை. பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் போராட்டம் நடத்தியதால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. போலீசாரிடம் அனுமதி பெற்று முறையாக போராட்டம் நடத்தலாம். போராடும் உரிமை எல்லாருக்கும் இருக்கிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

நீர் எழில் பள்ளி திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
நீர் எழில் பள்ளி திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக ’நீர் எழில் பள்ளி’ திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், ”காலநிலை மாற்றத்திற்கு நீர் மேலாண்மை கொண்டுள்ள வளாகங்களாக பள்ளிகளை மாற்றும் நோக்கில் நீர் எழில் பள்ளி என்ற புதிய திட்டத்தை தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை தொடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் இயற்கை சார்ந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்பு பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட உள்ளது.

அரசுப் பள்ளிகளை நீர் மேலாண்மை, காலநிலை மாற்றத்துக்கேற்ப தழுவும் திறன் (Climate Resilience) மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றின் முன்னோடி வளாகங்களாக மாற்றுவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் வழிகாட்டுதலிலும், தமிழ்நாடு பசுமை காலநிலை நிறுவனத்தின் ஆதரவிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் கீழ், இயற்கை சார்ந்த தீர்வுகள் மூலம், பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் நாளொன்றுக்கு சுமார் 25,000 லிட்டர் கழிவுநீர் பாதுகாப்பாகச் சுத்திகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரப்படும். இதன் மூலம் பசுமையான பள்ளி வளாகங்கள் உருவாக்கப்படுவதுடன், நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டல், பல்லுயிர் பெருக்கம், நகர்ப்புற வெப்பத் தணிப்பு மற்றும் காலநிலை மீள்திறன் ஆகியவை மேம்படும்.

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வழக்கமான இயந்திர அடிப்படையிலான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு முறைகளிலிருந்து மாறுபட்டு, இந்த இயற்கை சார்ந்த அமைப்புகள் மண், தாவரங்கள் மற்றும் இயற்கை நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்டை பயன்படுத்தி கழிவுநீரைச் சுத்திகரிக்கின்றன. இதன் மூலம் நீர் சமநிலை மீட்டெடுக்கப்படுவதோடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நன்மைகளும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கின்றன.

அரசுப் பள்ளிகளை சுற்றுச்சூழல் புத்தாக்க மையங்களாக மாற்றும் முயற்சியில் நீர் எழில் பள்ளி திட்டம் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைகிறது. இயற்கை சார்ந்த தீர்வுகள் மூலம் நீர் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தி, காலநிலை மீள்திறனை உருவாக்கி, பல்லுயிர் வளத்தைப் பெருக்குவதோடு, மாணவர்களுக்கு நிலைத்தன்மை குறித்த செயல்வழிக் கற்றலையும் இந்தத் திட்டம் வழங்குகிறது.

தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் பின்பற்றக்கூடிய முன்னோடி மாதிரி திட்டமாக இது உருவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், நிலையான நகர்ப்புற வளர்ச்சி மற்றும் பசுமைப் பள்ளிகள் குறித்த தமிழ்நாடு அரசின் தொலைநோக்குப் பார்வையை நடைமுறையில் முன்னெடுத்துச் செல்லும் முக்கிய முயற்சியாக நீர் எழில் பள்ளி திட்டம் அமைந்துள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER RAJMOHAN
NEET BAN DEMAND
மாணவர்கள் நீட் போராட்டம்
நீர் எழில் பள்ளி திட்டம்
RAJMOHAN ON STUDENTS ARREST

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