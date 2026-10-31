ஹெல்மெட் போடுங்க, ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க: இன்று சென்னை முழுக்க ‘மெகா செக்கிங்’
தலைக்கவசம் மற்றும் இருக்கைப் பட்டையைத் தவறாமல் பயன்படுத்துவதுடன், பிற வாகன ஓட்டிகளுக்கும், பாதசாரிகளுக்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் வாகனங்களை இயக்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 12:36 PM IST
சென்னை: சாலைப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சென்னையில் போக்குவரத்து விதிமீறல்களுக்கு எதிராக இன்று 'விதிமீறல்களற்ற நாள்' கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
சென்னை பெருநகரில் சாலை விபத்துகளைத் தடுப்பதற்கும், வாகன ஓட்டிகளிடையே போக்குவரத்து விதிகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் போக்குவரத்துக் காவல்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் இன்று (அக்டோபர் 31) ‘ஜீரோ டாலரன்ஸ் டே’ எனப்படும் போக்குவரத்து விதிமீறல்களற்ற நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
இதையொட்டி, சென்னை பெருநகரின் அனைத்து முக்கிய மற்றும் பிரதான சாலைகளிலும் போக்குவரத்துக் காவல்துறையினர் சிறப்புத் தணிக்கையில் ஈடுபட உள்ளனர். அப்போது, போக்குவரத்து விதிகளை மீறிச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளைக் கண்காணித்து, விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போக்குவரத்து காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர் தலைக்கவசம் அணிவதையும், நான்கு சக்கர வாகனங்களில் பயணிப்போர் இருக்கைப் பட்டை (சீட் பெல்ட்) அணிவதையும் உறுதி செய்யும் வகையில் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.
போக்குவரத்து சமிக்ஞைகளை மதிக்காமல் செல்வது, அதிவேகமாகவும் ஆபத்தான முறையிலும் வாகனங்களை இயக்குவது, வாகனம் ஓட்டும்போது கைப்பேசியைப் பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட விதிமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
வாகன ஓட்டிகள் தங்களின் பயணத்தின்போது போக்குவரத்து விதிகளை முறையாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும், போக்குவரத்து சமிக்ஞைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் காவல்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தலைக்கவசம் மற்றும் இருக்கைப் பட்டையைத் தவறாமல் பயன்படுத்துவதுடன், பிற வாகன ஓட்டிகளுக்கும், பாதசாரிகளுக்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் வாகனங்களை இயக்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
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போக்குவரத்து விதிமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், பொதுமக்களிடையே சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த பொறுப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கம் என சென்னை பெருநகர போக்குவரத்துக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
மனித உயிர் விலைமதிப்பற்றது என்பதால், சாலை விபத்துகளைத் தடுப்பதற்கும், பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்வதற்கும் பொதுமக்கள் போக்குவரத்து விதிகளை முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும், காவல்துறையின் நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.