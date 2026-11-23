சொகுசு கார் மோதிய விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த இரண்டு மாணவர்கள் உயிரிழப்பு
பள்ளி முடிந்ததும் மேட்டு மகாதானப்புரத்திற்கு செல்வதற்காக ஒரே ஸ்கூட்டியில் பிரதாப், மாதேஷ், ஸ்ரீதர், விகாஸ் ஆகிய 4 மாணவர்களும் பயணித்துள்ளனர்.
Published : November 23, 2026 at 11:07 PM IST
கரூர்: கரூர் - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் இருவர் உயிரிழந்தனர். படுகாயம் அடைந்த மேலும் இரண்டு மாணவர்கள் உட்பட 6 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கரூர் - திருச்சி நெடுஞ்சாலை அருகே அமைந்துள்ள மணவாசி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரதாப் . மணவாசி சமத்துவபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் மாதேஷ். இவர்கள் கிருஷ்ணராயபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் இன்று மாலை (நவ.23) பள்ளி முடிந்ததும் மேட்டு மகாதானப்புரத்திற்கு செல்வதற்காக ஒரே ஸ்கூட்டியில் பிரதாப், மாதேஷ், ஸ்ரீதர், விகாஸ் ஆகிய 4 பேரும் சென்றுள்ளனர்.
திருச்சி - கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேற்கில் இருந்து கிழக்கு நோக்கி கம்மநல்லூர் ஊராட்சி பொய்கைப்புதூர் என்ற இடத்தில் சென்றபோது, எதிரே கிழக்கில் இருந்து மேற்கு நோக்கி வந்த பிஎம்டபல்யூ கொசு கார் எதிர்பாராத விதமாக, மாணவர்கள் சென்ற ஸ்கூட்டி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
இதில் ஸ்கூட்டியில் பயணம் செய்த மாதேஷ், பிரதாப் ஆகிய இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். படுகாயம் அடைந்த ஸ்ரீதர், விகாஸ் ஆகிய மாணவர்கள் கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், விபத்துக்குள்ளான காரணம் தலைக்குப்புற கவிந்ததில் காரில் பயணித்த நான்கு பேரும் படுகாயம் அடைந்து கரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த, லாலாப்பேட்டை போலீசார் உயிரிழந்த இரண்டு மாணவர்களின் உடலையும் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
விபத்து குறித்து லாலாபேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை உண்டாக்கியுள்ளது.