தனித்தொகுதி வேட்பாளர்களின் சமூகத்தை தனித்தனியாக விசாரிப்பது சாத்தியமில்லை; உயர்நீதிமன்றம் கருத்து

தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் வழங்கப்படும் பிரமாணப் பத்திரங்களை அவர்கள் சரிபார்க்கலாம். அதற்காக, அதன் உண்மைத்தன்மை குறித்து எப்படி விசாரணை நடத்த முடியும்? என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
Published : April 7, 2026 at 4:48 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள 44 சட்டமன்ற தனித் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் எந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என தனித்தனியாக விசாரணை செய்வது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது. அதன்படி, வேட்புமனு தாக்கல் ஏப்ரல் 06-ஆம் தேதி வரையும், வேட்புமனு சரிபார்ப்பு ஏப்ரல் 07-ஆம் தேதியும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள 44 தனித் தொகுதிகளில் (எஸ்.சி.-44, எஸ்.டி.-2) இந்து, சீக்கியர்கள் மற்றும் புத்த மதத்தை சேர்ந்த பட்டியல் சமூகத்தினர் மட்டுமே போட்டியிட முடியும். பட்டியல் சமூகத்தினருக்கான தனித் தொகுதிகளில் மாற்று சமூகத்தினர் போட்டியிடுவதை எதிர்த்து, இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநில தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்க்ல செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "தமிழகத்தில் 76 பட்டியல் சமூகங்கள் உள்ள நிலையில், தனித் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் 90 சதவீத வேட்பாளர்கள் மதம் மாறிய கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் மாற்று சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர்.

மதம் மாறிய கிறிஸ்தவர்களையும், மாற்று சமூகத்தினரையும் போட்டியிட அனுமதித்தால், இடஒதுக்கீடு கொள்கை பாதிக்கப்படும். இதுதொடர்பாக தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிக்கு இரண்டு முறை கோரிக்கை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

அரசியலமைப்பு வழங்கிய அதிகாரத்தின் அடிப்படையில், பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்களின் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்க தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தனித் தொகுதிகளில் அவர்கள் போட்டியிட முடியாததால், அவர்களின் அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படுகிறது.

எனவே, தனித் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளிர்களின் விவரங்களை சரிபார்க்க தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். தனித் தொகுதிகளில் பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே போட்டியிட உத்தரவிட வேண்டும்" என்று தமது மனுவில் அர்ஜுன் சம்பத் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் ஆகியோரை கொண்ட அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கார்த்திகேய பாலு, "மற்ற சமுதாய வேட்பாளர்களை ஏற்கக் கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளில் தெரிவித்துள்ளது" என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் வழங்கப்படும் பிரமாணப் பத்திரங்களை அவர்கள் சரிபார்க்கலாம். அதற்காக, அதன் உண்மைத்தன்மை குறித்து எப்படி விசாரணை நடத்த முடியும்? 44 தனித் தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் அனைவரின் மனுவையும் விசாரணை செய்வது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை" என தெரிவித்தனர்.

மேலும், இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை ஏப்ரல் 9-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

