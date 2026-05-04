ஆர்.கே. நகர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில்
ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக ஜான் எபினேசர் நிற்கிறார். அதிமுக சார்பில் ஆர்.எஸ்.ராஜேஷ், தவெக வேட்பாளர் மரியவில்சன் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 4:14 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், வட சென்னையின் அடையாளமான ஆர்.கே. நகர் தொகுதியின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு காணலாம்.
சாதாரண தொகுதிகளில் ஒன்றாக இருந்து வந்த ஆர்.கே. நகர் தொகுதி மீது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் கவனமும் திரும்பியது 2014 இடைத்தேர்தலில்தான். அந்த தேர்தலில் அத்தொகுதியில் போட்டியிட்டு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா வெற்றி பெற்றார்.
அதன் பிறகு, மீண்டும் 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் ஜெயலலிதா நின்று வெற்றி பெற்றார். ஜெயலலிதா போட்டியிட்டது முதலாகவே ஆர்.கே. நகர் தொகுதி விஐபி அந்தஸ்தை பெற்றது.
ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு, அங்கு டிடிவி தினகரன் சுயேச்சை வேட்பாளராக நின்று வெற்றி வாகை சூடினார்.
ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் மீனவர்கள் கணிசமாக வசிக்கின்றனர். எனவே வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக மீனவர் சமூகத்தினரே உள்ளனர்.
இத்தொகுதியில் கடந்த முறை வெற்றி பெற்ற ஜெ. ஜான் எபினேசர், இத்தேர்தலில் மீண்டும் திமுக வேட்பாளராக களம் காண்கிறார்.
அதிமுக சார்பில் ஆர்.எஸ்.ராஜேஷ், தவெக சார்பில் மரிய வில்சன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வெண்ணிலா தாயுமானவன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
ஆர்.கே. நகர் தொகுதியை இதுவரை நடைபெற்ற 12 தேர்தல்களில் 7 முறை அதிமுகவும், 3 முறை திமுகவும், 2 முறை காங்கிரஸும், ஒருமுறை சுயேச்சை வேட்பாளரும் (டிடிவி.தினகரன்) கைப்பற்றினர்.
நீண்டகாலமாக அதிமுகவின் கோட்டையாக இருந்த இத்தொகுதியை கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் ஜெ.ஜான் எபினேசர் கைப்பற்றினார்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் பல்வேறு பணிகளை எம்எல்ஏ ஜான் எபினேசர் செய்துள்ளார் குறிப்பாக, ரூ.19.70 கோடியில் ஆர்.கே.நகர் விளையாட்டு வளாகத்தை கொண்டு வந்தது; பல்வேறு பூங்காக்களை சீரமைத்தது உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும்.
அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.எஸ்.ராஜேஷ், கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இத்தொகுதியில் வலம்வந்து, நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருவதால் அவருக்கும் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு உள்ளது.
அதேபோல, தவெக வேட்பாளர் மரியவில்சன் புதுமுகமாக இருந்தாலும், விஜய் என்கிற பிம்பம் அவருக்கு பெரிய பலமாக இருக்கிறது.
தொகுதியில் உள்ள தலித் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் வாக்குகளை அவர் பிரிப்பார் என அரசியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, இப்போதைய சூழலில், இத்தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக ஆகிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
இத்தனை சவால்களை மீறி ஆர்.கே.நகர் தொகுதியை கைப்பற்றும் வேட்பாளர் யார் என்பது இன்னும் சில மணிநேரங்களில் தெரிந்துவிடும்.