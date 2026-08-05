தாமிரபரணி, வைகை, காவிரியில் நதி சுற்றுலா மேம்படுத்தப்படும்: பட்ஜெட்டில் சூப்பர் அறிவிப்பு
"காவிரி நதியில் ஒகேனக்கல் முதல் திருவரங்கம் வரையிலும், வைகை நதியில் மதுரையிலும், தாமிரபரணி நதியில் பாபநாசம் முதல் திருநெல்வேலி வரையிலும் நதி சுற்றுலா கொண்டு வரப்படும்"
Published : August 5, 2026 at 8:51 PM IST
சென்னை: காவிரி, தாமிரபரணி, வைகை ஆகிய ஆறுகளில் நதி சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதற்காக ரூ.53 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026-27-ம் நிதியாண்டுக்கான தமிழ்நாடு பட்ஜெட், சட்டமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் என்பதால், மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை இது ஏற்படுத்தி இருந்தது.
அந்த வகையில், பல அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் இந்த பட்ஜெட்டில் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதில் காவிரி, வைகை, தாமிரபரணி நதிகளை சுத்திகரிப்பது தொடர்பாகவும், அவற்றில் நதி சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவது தொடர்பாகவும் அறிவிப்புகள் வெளியாகின.
இதுகுறித்து தனது பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் கூறுகையில், "வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்தும் நோக்கில், மாமல்லபுரத்தை ஒரு சர்வதேச சுற்றுலாத் தலமாக அரசு மேம்படுத்தும்.
இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த, மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.200 கோடி மானியம் பெறுவதற்காக விரிவான திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
இந்த உத்தி சார்ந்த முதலீடு உலகத்தரம் வாய்ந்த சுற்றுலா வசதிகளை மேம்படுத்தி, போக்குவரத்து வசதிகளை அதிகரித்து, உலக சுற்றுலா வரைபடத்தில் தமிழ்நாட்டின் இடத்தை கூடுதலாக வலுப்படுத்தும்.
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தமிழகத்தில் நதி சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மூன்று முக்கிய நதிககளில் நதி சுற்றுலாவை மேம்படுத்த ரூ.53 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
அதாவது, காவிரி நதியில் ஒகேனக்கல் முதல் திருவரங்கம் வரையிலும், வைகை நதியில் மதுரை வரையிலும், தாமிரபரணி நதியில் பாபநாசம் முதல் திருநெல்வேலி வரையிலும் நதி சுற்றுலா கொண்டு வரப்படும்.
அதுமட்டுமின்றி, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் காணப்படும் உணவு மற்றும் கலைப் பண்பாட்டை பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில், மாநிலத்தின் உணவு சுற்றுலா வழித்தடங்களை வெளிக்கொண்டு வரும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
இதனை உணவு மற்றும் கலைத்திருவிழாவாக இந்த அரசு ரூ.20 கோடி ஒதுக்கீட்டில் செயல்படுத்தும்.
காவிரி, வைகை, தாமிரபரணி நதிகள் மீட்பு
தமிழ்நாட்டின் உயிர் நாடிகளாக திகழும் காவிரி, வைகை, தாமிரபரணி நதிகளில் சுத்திகரிக்கப்படாத தொழிற்சாலை கழிவுகளும், வீட்டுக் கழிவு நீர்களும் கலக்கின்றன.
மேலும், நதிக்கரைகளில் திடக்கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றன. இதனால் அந்த நதிகல் தொடர்ந்து மாசடைந்து வருகின்றன.
இந்த ஆபத்தில் இருந்து நமது நதிகளை மீட்பதற்காக விரிவான சாத்தியக்கூறு ஆய்வினை மேற்கொண்டு, திட்ட அறிக்கையை அரசு தயாரிக்கும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ், திரவக்கழிவுகளை கையாள்வதற்காக கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், கசடு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் ஆகியவை அமைக்கப்படும்.
இத்திட்டத்திற்காக ஆரம்பக்கட்ட ஆய்வு மற்றும் சாத்தியக்கூறு ஆய்வை மேற்கொள்வதற்காக ரூ.25 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது என தனது பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.