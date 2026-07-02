ETV Bharat / state

எல் நினோ பாதிப்பால் உலகம் எதிர்கொண்டுள்ள ஆபத்துகள் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு முடிவுகள்

எல் நினோ பாதிப்பால் இந்த ஆண்டு அதிதீவிர புயலும், மேக வெடிப்பு போன்று பெருமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று பேராசிரியர் அ.ராமச்சந்திரன் எச்சரிக்கிறார்.

பேராசிரியர் அ.ராமச்சந்திரன்
பேராசிரியர் அ.ராமச்சந்திரன் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 10:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

-BY எஸ்.ரவுிச்சந்திரன்

எல் நினோ பாதிப்பால், நடப்பாண்டில் வறட்சியும் பேரிடர் பாதிப்பும் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மையத்தின் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

எல் நினோ என்றால் என்ன?

மழைப்பொழிவும் தட்பவெப்பமும் கடலின் வெப்பநிலையை சார்ந்தது. கடலின் வெப்பம், பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் இயல்பாக 23 டிகிரி செல்சியசாக இருக்கும். எல் நினோ காலங்களில், கடல் வெப்பம் 25 டிகிரியாக அதிகரிக்கும். பசிபிக் பெருங்கடலில் ஏற்படும் வெப்பநிலை மற்றும் காற்றழுத்த மாற்றத்தால் உலகளாவிய வானிலையை தலைகீழாக மாற்றும் ஒரு இயற்கை நிகழ்வே எல் நினோ (El Niño) ஆகும். இது பொதுவாக 3 முதல் 7 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெற்று வருகிறது.

வழக்கமாக பூமத்திய ரேகை பகுதியில், காற்று, கிழக்கு திசையில் இருந்து மேற்கு திசை நோக்கி வீசும். ஆனால், எல் நினோ காலத்தில் எதிர்த்திசையில் வீசும். இதன் காரணமாக இந்தியா போன்ற ஆசிய நாடுகளில் வெப்பமும், அமெரிக்காவின் மேற்குப் பகுதிகளில் கடுமையான மழைப் பொழிவும் இருக்கும்.

வழக்கமாக, ஆஸ்திரேலியா, இந்தோனேசியா போன்ற மேற்கு பசிபிக் பகுதிகளில் கடல் நீர் வெப்பமாகவும், தென் அமெரிக்காவின் பெரு (Peru) கடற்கரைப் பகுதியில் கடல் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும்.

ஆனால் எல்நினோ காலத்தில் மத்திய மற்றும் கிழக்கு பசிபிக் பெருங்கடலின் மேற்பரப்பு நீர் வழக்கத்தை விட அதிக வெப்பமாக மாறுகிறது. இதன் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் வானிலை மாற்றங்களை உருவாக்கி வருகிறது.

இதையும் படிங்க.. சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து- பெண் தொழிலாளி படுகாயம்

கடலின் வெப்பம் இயல்பைவிட அதிகரித்து, கோடைக் காலத்தில் வெப்பஅலை வீசி பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த ஆண்டும், வட இந்தியாவில் வெப்பஅலை பாதிப்பு ஏற்பட்டது. கோடைக்காலம் முடிந்தும் வெயிலின் தாக்கம் குறையாமல் உள்ளது. வறட்சியின் காரணமாக விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு, உணவு பற்றாக்குறையும் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. அதே நேரத்தில் தென் அமெரிக்காவில் கடுமையான மழைப் பொழிவும் இருந்து வருகிறது.

அதிகரிக்கும் கடல் வெப்பம்

பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து வெளியேறும் வெப்பம், முன்பு போல் விண்வெளிக்குச் சுதந்திரமாக வெளியேறுவதை பூமியின் பரப்பில் அதிகரிக்கும் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு தடுக்கிறது. வளிமண்டலத்தில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பத்தின் பெரும்பகுதி, மீண்டும் கடலுக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. அதன் விளைவாக, கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் கடலின் மேற்பரப்பில் வெப்பத்தின் தாக்கம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

எல் நினோ பாதிப்பால் வறட்சியும் பேரிடரும் ஏற்படும் அபாயம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு முடிவுகள்
எல் நினோ பாதிப்பால் வறட்சியும் பேரிடரும் ஏற்படும் அபாயம் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு முடிவுகள் (ETV Bharat Tamilnadu)

தமிழ்நாட்டில் வறட்சியின் காரணமாக மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் பசுமைக்காடுகளின் பரப்பளவு 23 சதவீதம் வரையில் குறைந்து வருவதுடன், இலையுதிர் காடுகளின் பரப்பளவு குறைந்து முட்புதர்காடுகளாக வளர்ந்து வருகிறது. இதனால் வறட்சி அதிகளவில் ஏற்படுவதுடன், மண்ணின் சத்துத்தன்மைையும் மாற்றம் அடைகிறது.

எல் நினோ எனும் இயற்கை அபாயம் குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மையத்தின் நிறுவனரும், தகைமைப் பேராசிரியருமான ( Professor Emeritus) அ.ராமசந்திரன், ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "கடலில் ஒரு இடத்தில் திடீரென வெப்பம் அதிகரிப்பதால் கடல் சூடாகி விடும். அவ்வாறு சூடாவதால் கடலில் பாதிப்பு ஏற்படும் இடத்திற்கு எல் நினோ பகுதி என பெயர்.

ஆங்கிலேயர்கள் பெயர் வைத்த டிரேட் வின்ட்

பசிபிக் கடலில் இருந்து காற்றானது வழக்கமாக மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து செல்லும். காற்றின் திசையை பயன்படுத்தி ஆங்கிலேயர்கள் கடல் வழியாக பாய்மரக் கப்பலில் சென்று வியாபாரம் செய்தனர். அதனால் அந்த காற்றுக்கு வணிக காற்று என ஆங்கிலேயர் பெயர் வைத்தனர்.

குறுவை விவசாயம் பாதிப்பு

ஆனால் எல் நினோவால் வெப்பமடைந்த காற்று மேகத்தை இழுத்துக் கொண்டு கிழக்கு நோக்கி நகரும். கிழக்கு நோக்கி செல்லும் காற்று அர்ஜென்டினா, பிரேசில், மெக்ஸிகோ போன்ற பகுதியில் அதிகமான கனமழையை கொடுக்கும்.

இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதியில் வறட்சியான காற்றை கொடுக்கும். இதனால், இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் வரவேண்டிய தென்மேற்கு பருவக்காற்று மாற்றம் அடைந்து, மழை இல்லாமல் வறட்சியை கொடுக்கும்.

தென்மேற்கு பருவக்காற்று இந்த ஆண்டு வறட்சியைக் கொடுத்துள்ளது. இதனால் டெல்டா மற்றும் ஆற்றுப் படுகைகளில் குறுவை சாகுபடி இல்லாமல் போய்விட்டது. இயற்கை பொய்த்து விட்டால், எந்த மேலாண்மை திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.

இந்த ஆண்டு புயல் வீசவும், பெருமழை பெய்யுவும் வாய்ப்பு

வழக்கமாக செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் இந்திய பெருங்கடலில் அதிக அளவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலங்கள் உருவாகி மழை பெய்யும். ஆனால் எல் நினோ பாதிப்பால் உருவான வறட்சியால், ஏற்கனவே உள்ள காற்றை வேகப்படுத்தும். இதனால், வடகிழக்கு பருவக்காற்று, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகி அதிக கனமழையை கொடுக்கும். ஒரு இடத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் 100 மில்லி மீட்டர் வரை மழை பெய்யும். மேலும், காற்றின் வேகம் மணிக்கு 110 கிலோ மீட்டருக்கு மேல் அதிகரித்து புயலாக மாறும். அதுவே 160 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வரும் வந்தால் அதிதீவிர புயலாக மாறும்.

இதுபோன்ற அதிதீவிர புயல் 1979, 1984, 2024-ஆம் ஆண்டுகளில் வந்தது. இதுபோன்ற எல் நினோ பாதிப்பு உலகளவில் 21 முறை நிகழ்ந்துள்ளது. அதில் 3 நிகழ்வுகள் அதிதீவிர புயலாக ஏற்படுத்தி பெரும் சேதத்தை உருவாக்கி உள்ளது. அதுபோன்ற ஒரு பெரும் சேதம், இந்த ஆண்டும் உருவாகவும் வாய்ப்புள்ளது.

மேலும், இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை சாதாரணமாக பெய்யாமல், தீவிரமடைந்து திடீர் மழை, திடீர் மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டு ஒரே நாளில் 50 செ.மீ. கனமழை பெய்யவும் வாய்ப்புள்ளது. இதுபோன்ற தீவிர மழை பாதிப்பால், மலையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும், அன்றாட வாழ்க்கையும் பாதிக்கும்.

எனவே பேரிடர் மேலாண்மையை அரசும் மக்களும் கவனமாக பின்பற்ற வேண்டும். இந்தாண்டு வானிலை ஆய்வு மையத்தின் ஆரஞ்சு மற்றும் சிவப்பு எச்சரிக்கை என்பதை மிகவும் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது.

தமிழ்நாட்டில் குறையும் இலையுதிர் காடுகள்

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 22,000 சதுர கிலோமீட்டர் வனப்பரப்பு உள்ளது. இதில், கடந்த 40 ஆண்டுகளில் 23 சதவீத இலையுதிர் காடுகள் குறைந்து முட்காடுகளாக வளர்ந்துள்ளன. பூமி வெப்பமடைதல் காரணமாக வனப்பரப்பு குறைந்ததால் வனவிலங்குகளுக்கு போதுமான உணவும் நீரும் கிடைப்பதில்லை. இந்த பிரச்சனையை அரசு தீர்த்து வைக்க வேண்டும்.

ஆபத்தை விளைவிக்கும் முட்காடுகள்

இலையுதிர் காடுகளில் கோடை காலத்தில் இலைகள் உதிர்ந்தாலும் மழைக் காலத்தில் பசுமை அதிகரிக்கும். வரும் 30 ஆண்டுகளில் இலையுதிர் காடுகளின் பரப்பளவு 50 சதவீதமாக குறைய வாய்ப்புள்ளது. மலைப் பகுதிகளில் பசுமை காடுகளும் 50 சதவீதம் குறைவதற்கான பெரும் ஆபத்து உள்ளது. எனவே அதற்கான பேரிடர் மேலாண்மை திட்டத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். முட்காடுகள் அதிகரிக்கும் பொழுது பூமியின் நீர் இருப்பு குறையும். கார்பன் டை ஆக்சைடு பூமியில் அதிகரிக்கும்.

சமூக காடுகளின் தேவை

சமூக பாதுகாப்பு காடுகள் இருந்தாலும் இருக்கும் வனத்தை வைத்து தான் மேலாண்மை மேற்கொள்ள முடியும். மத்திய அரசு பூமியில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு பாதிப்பையும் , அமிலத்தன்மையை குறைக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. நகர்புறங்களில் பசுமை வளங்கள் குறைவாக உள்ளது. எனவே நகர்புறங்களில் சாலைகளில் மரங்கள் நட வேண்டும். இரண்டு வீட்டிற்கு குறைந்தது ஒரு மரம் நட வேண்டும். நகர்ப்புறங்களில் வெப்பம் அதிகமாக உள்ளது. இதனை தடுக்க பசுமை காடுகளை எதிர்காலத்தில் அதிக அளவில் உருவாக்க வேண்டும்.

வன விலங்கையும் பாதிக்குமா எல் நினோ?

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் யானை, கரடி போன்ற விலங்குகள் வாழ்கின்றன. அவற்றுக்கு தேவையான வசதிகளை நாம் செய்து தர வேண்டும்.

வான் மண்டலத்தில் உருவாகியுள்ள வெப்பத்தை சரி செய்யவும் குறைந்தது 100 ஆண்டுகள் ஆகும். எனவே எதிர்காலத்தில் அறிவியல் மேலாண்மையை மேற்கொள்ள வேண்டும். எல் நினோ பாதிப்பை குறைக்க, கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைக்கவும் பசுமையை அதிகரித்து, மரங்களை வளர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும்போது பசுமை நீர் ஆதாரத்தை சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும்.

கிழக்கு, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு ஆபத்தா?

இந்தியாவில் உள்ள காடுகள், மலைப்பகுதிகளாவும், கடல் மட்டத்தில் இருந்து 4 முதல் 5 ஆயிரம் அடி உயரம் கொண்டாதாகவும் உள்ளன. இந்த மலைப் பகுதிகளில் திடீர் மழை பெய்யும்போது மண்அரிப்பு ஏற்பட்டு பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும். எனவே பசுமையை தரக்கூடிய இலையுதிர் காடுகளை அதிகளவில் வளர்க்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

EL NIñO IMPACT
RISK OF DROUGHT AND DISASTERS
DROUGHT AND DISASTER
ANNA UNIVERSITY DISASTER MANAGEMENT
EL NIñO IMPACT STUDY FINDINGS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.