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கோத்தகிரியில் திடீரென மொய்க்கும் கறுப்பு பூச்சி; நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக பொதுமக்கள் அச்சம்

வியாபாரிகள் விற்பனைச் செய்யும் பழங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் மீது இந்த கொசுக்கள் அமர்வதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உருவாகி உள்ளது.

திடீரென உருவான சிறிய வகை விநோத ரக கறுப்பு பூச்சுகள்
திடீரென உருவான சிறிய வகை விநோத ரக கறுப்பு பூச்சுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 8:11 PM IST

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நீலகிரி: திடீரென உருவான சிறிய வகை விநோத ரக கறுப்பு பூச்சிகளின் தொல்லையால் கோத்தகிரி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி அருகே உள்ள அரவேனு, கொட்டக்கம்பை மற்றும் குஞ்சப்பனை பகுதிகளில் திடீரென உருவான சிறிய வகை விநோத ரக கறுப்பு பூச்சிகளின் (நாட்கஸ் அல்லது ஹோவர் ஈக்கள்) தொல்லையால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து அரவேனு பகுதி மக்கள் கூறுகையில், "கடந்த சில நாட்களாக இந்த பகுதியில் உள்ள கடைகள் மற்றும் வீடுகளில் நூற்றுக்கணக்கான சிறிய அளவில் காணப்படும் விநோத வகை கறுப்பு பூச்சிகள் மனிதர்கள் மேலும் விளக்குகளைச் மொய்த்து வருகின்றன.

குறிப்பாக, நடந்து செல்லும்போதே அவை கண்களுக்குள் விழுந்து விடுகின்றன. இதனால் மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் வாகனம் ஓட்ட முடிவதில்லை. அதுமட்டுமின்றி உணவுப் பொருட்களிலும் விழுந்து அவை இறந்து விடுகின்றன" என தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த பூச்சி தொல்லை கடந்த சில வாரங்களாக குஞ்சப்பனை மற்றும் கொட்டக்கம்பை பகுதியில் இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது அரவேனு பகுதியிலும் வெகுவாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது. சாலையில் நடந்து செல்லும் போது கூட தலைக்கு மேல் இந்த வகையான பூச்சிகள் வட்டமிடுவதுடன், கண், வாய் மற்றும் மூக்கில் புகுந்து விடுவதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமங்களுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

பூச்சியின் தொல்லையைக் கட்டுப்படுத்த வெள்ளைக் காகிதத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி பயன்படுத்தும் மக்கள்
பூச்சியின் தொல்லையைக் கட்டுப்படுத்த வெள்ளைக் காகிதத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி பயன்படுத்தும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெரும்பாலான கடைகள் மற்றும் வீடுகளில் வெள்ளைத் தாள்களில் எண்ணெய் தடவி வைத்து, அந்த பூச்சிகள் கட்டுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், அவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

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மேலும், சுகாதார துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, இந்த பூச்சிகளை முழுமையாக கட்டுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோத்தகிரி சுற்றுவாட்டாரத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், ஊராட்சி நிர்வாகம் குப்பைத் தொட்டிகள் மற்றும் கால்வாய்களில் கொசு மருந்து அடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் முறையீடு விடுத்துள்ளனர்.

இதுதவிர, வியாபாரிகள் விற்பனைச் செய்யும் பழங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் மீது இந்த பூச்சிகள் அமர்வதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உருவாகி உள்ளது. ஆகையால், சம்பந்தப்பட்ட சுகாதாரத் துறையினர் உடனடியாக இப்பகுதியில் தூய்மைப் பணி மேற்கொள்ள வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்களும், சமூக நல ஆர்வலர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.

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கோத்தகிரி பூச்சு தொல்லை
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