கட்டட கழிவுகளில் இருந்து எழும் புதிய கட்டடங்கள்: அசத்தும் சிஎஸ்ஐஆர்
கட்டட கழிவுகளில் இருந்து பிரிக்கப்படும் பொருட்களை கொண்டு வீடுகளை கட்டுவதால் கட்டுமான செலவு குறைவதோடு, சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதும் தடுக்கப்படுகிறது என்று கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஆனந்தவல்லி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 22, 2026 at 7:03 PM IST
By- எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
ஒரு பழைய கட்டடத்தை இடிக்கும் போது அதன் கழிவுகளை பள்ளமான இடங்களில் கொட்டுவது வழக்கமாக உள்ளது. ஆனால், சென்னையில் உள்ள சிஎஸ்ஆர்-எஸ்இஆர்சி நிறுவனம், அந்த கழிவுகளைக் கொண்டு உறுதியான கட்டடத்தை மீண்டும் எழுப்பி அசத்தி உள்ளது. இது எப்படி சாத்தியமானது என்பதை விரிவாக பார்ப்போம்.
கிராமங்களில், கூரை மற்றும் ஓட்டு வீடுகளை இடித்து விட்டு காங்கிரீட் வீடுகளை கட்டி வருகின்றனர். உடைக்கப்படும் கட்டட கழிவுகளை பள்ளங்களில் கொட்டுகிறார்கள். எஞ்சிய கழிவுகளை பொது இடத்தில் கொட்டி வைக்கிறார்கள். கட்டடக் கழிவுகள் மக்குவதற்கு அதிக காலம் எடுப்பதால் அந்த இடம் குப்பை மேடாகவே மாறி விடுகின்றன.
சென்னை போன்ற நகரங்களிலும், முன்னோர்கள் கட்டிய காங்கிரீட் வீடுகளை நவீன வசதிக்காக இடித்து விட்டு புதிய வீடுகளை கட்டுகிறார்கள். ஆனால், அந்த கழிவுகளை கொட்டுவதற்கே இடம் தேட வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மேலும், ஏற்கெனவே இடிக்கப்பட்ட கட்டடங்களில் இருந்து பெறப்படும் கழிவுகளை வேறு எதற்கும் பயன்படுத்துவதில்லை. அதில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஜல்லி, சிமெண்ட், இரும்பு கம்பிகள் அப்படியே கழிவுகளாகி விடுகின்றன. கட்டடங்களை உடைக்கும்போது உருவாகும் கழிவுகளை வெளியில் கொட்டி வைக்கிறார்கள்.
அதே நேரத்தில் புதிதாக கட்டப்படும் கட்டடங்களுக்கு மீண்டும் மணல், ஜல்லி, சிமெண்ட் பொருட்களை இயற்கையில் இருந்து எடுத்து பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதனால் பொருளாதாரமும் இயற்கை வளமும் பெருமளவில் வீணடிக்கப்படுகிறது.
இயற்கை வளங்களை அதிகளவில் வெட்டி எடுக்கும் போது அதன் பாதிப்புகளும் அதிகரிக்கதான் செய்கிறது. முன்பு கட்டுமான பணிகளுக்கு செங்கல் பயன்படுத்தி வந்த நிலையில், தற்போது அதன் பயன்பாடு குறைந்து விட்டது. மணலுக்கு மாற்றாக எம் சான்ட் பயன்படுத்த தொடங்கி விட்டோம்.
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இ்ந்நிலையில், கட்டட கழிவுகளை பயன்படுத்தி மீண்டும் உறுதியான கட்டடத்தை எழுப்பி சாதித்துள்ளது, சென்னை தரமணியில் உள்ள கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (CSIR-SERC).
சிஎஸ்ஆர் - எஸ்இஆர்சி நிறுவனம், கழிவில் இருந்து 'செல்வம்' என்ற திட்டத்தின் கீழ், 1,953 சதுர அடி பரப்பளவில் தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளத்தை ஒரு கட்டடத்தை எழுப்பி உள்ளனர்.
புதிய கட்டடத்தின் கட்டுமானப் பணிக்கு 100 சதவீதம் மறு சுழற்சி செய்யப்பட்ட மணல், 50 சதவீதம் மறு சுழற்சி செய்யப்பட்ட ஜல்லிக் கற்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் 'ஸ்லாக் சிமெண்ட்' உருவாக்கி, பயன்படுத்தி உள்ளனர். வெளிப்புற கட்டுமானத்திற்கு கான்கீரிட், செங்கல், உட்புறங்களில் சிஎஸ்ஐஆர் உருவாக்கியுள்ள ஹாலோபிளாக் கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மறு சுழற்சி செய்யப்பட்ட ஒரு டன் எஃகு கம்பிகள், மேற்கூரைகள் அமைப்பதற்கும், முதல் தளத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட எஃகு கம்பிகளை பயன்படுத்தியதன் மூலம் கார்பன் உமிழ்வு 32 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கான கட்டுமானத்துடன் ஒப்பிடும்போது 55 சதவீதம் வரை செலவு குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கட்டமைப்பு பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர்(CSIR-SERC) ஆனந்தவல்லி, ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், "இடிக்கப்பட்ட கட்டடங்களின் கழிவுகளை (Construction and Demolition Waste) மறுசுழற்சி செய்து, புதிய கட்டுமானப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தும் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி உள்ளோம். இந்த திட்டத்தின் பெயர் 'செல்வம்'.
பொதுவாக கட்டடங்கள் இடிக்கப்படும்போது உருவாகும் கழிவுகள், பள்ளங்களை நிரப்ப மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். அதனை மாற்றி கட்டுமானத்திற்கு பயன்படுத்தி உள்ளோம்.
சென்னையில் மாநராட்சி மூலம் பெறப்படும் கட்டட கழிவுகள், குப்பை கிடங்குகளில் பிரிக்கப்படுகிறது. அங்கிருந்து கட்டிடக் கட்டுமானப் பொருட்களை பெற்றோம்.
பழைய கட்டடக் கற்கள், கான்கிரீட் கழிவுகளை உடைத்து, தரம் பிரித்து, புதிய கான்கிரீட் தயாரிப்பதற்கான ஜல்லிக் கற்களாகவும் , மணலாகவும் மாற்றிப் பயன்படுத்தி உள்ளோம். மறு சுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களை கொண்டு தூண்கள் Columns), பீம்கள் (Beams) போன்றவற்றை அமைத்தோம். இதனால் கட்டுமானச் செலவு குறைவதோடு சுற்றுச்சூழல் மாசடைவதும் தடுக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
"இந்த தொழில்நுட்பத்தை கட்டுமானத் துறையினர் அதிகளவில் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுக்குமாடிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப தூண்கள் மற்றும் பீம்களை அமைத்துக் கொள்ளலாம். கட்டுமானத்தின் உறுதித்தன்மையும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.