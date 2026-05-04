ETV Bharat / state

ரிஷிவந்தியம் தொகுதி: திமுகவின் கோட்டையில் மீண்டும் உதிக்கும் உதயசூரியன்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் கார்த்திகேயன், பாமகவின் செழியன், நாதக-வின் ராதிகா, தவெக-வில் இருந்து அசோக்குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ரிஷிவந்தியம் (கள்ளக்குறிச்சி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், ரிஷிவந்தியம் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கிராமப்புறங்களை அதிகம் கொண்ட பகுதியாக திகழ்கிறது ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்ற தொகுதி. வேளாண்மை பிரதானமாக உள்ள ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் வன்னியர்கள் அதிகளவில் உள்ளனர். அதேபோல பட்டியல் சமூகத்தினர், முஸ்லிம் மக்களும் குறிப்பிட்ட அளவு வாக்கு வங்கியைக் கொண்டுள்ளனர்.

அதன்படி, எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,36,637 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,36,883 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 51 பேரும் என மொத்தமாக 2,73,571 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். திமுகவின் பலமான கோட்டையாக உள்ள ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில், நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 88.88% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கார்த்திகேயன் 1,13,912 வாக்குகள் பெற்று, அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் சந்தோஷை (72,184) 41,728 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். அதேபோல, நாதகவை சேர்ந்த சுரேஷ் மணிவண்ணன் 12,066 வாக்குகளும், அமமுக பிரபு என்பவர் 10,387 வாக்குகளையும் கணிசமாக பிரித்த நிலையில், நோட்டாவுக்கு மட்டும் 2,420 வாக்குகள் விழுந்திருந்தது.

இந்த சூழலில் 2026 தேர்தலில், திமுகவை சேர்ந்த சிட்டிங் எம்எல்ஏ கார்த்திகேயன், அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமக சார்பில் செழியன், தவெக சார்பில் அசோக்குமார், நாதக சார்பில் ராதிகா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். அதேபோல, வி.கே.சசிகலாவின் அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் ரங்கநாதன் மற்றும் சுயேட்சை உட்பட மொத்தம் 25 பேர் போட்டியிட்டுள்ளனர்.

1957 முதல் தேர்தலை சந்தித்து வரும் இத்தொகுதியில் 15 முறை சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடந்துள்ளது. அதில், திமுக 5, காங்கிரஸ் 5, தமாகா 2, தேமுதிக 1, அதிமுக 1 என வெற்றி பெற்றுள்ளனர். குறிப்பாக, 2016, 2021 தேர்தல்களில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு, வெற்றி வாகை சூடிய வசந்தம் கார்த்திகேயன் இந்த முறையும் களம் காண்கிறார்.

ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2026
2021கார்த்திகேயன்திமுக
2016கார்த்திகேயன்திமுக
2011கேப்டன் விஜயகாந்த்தேமுதிக

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்ற தொகுதி
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
RISHIVANDIYAM CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.