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தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுப்பேன்; மாநிலங்களவை எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உறுதி

மாநிலங்களவை எம்பி பதவிக்கான இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸுக்கு தவெக ஆதரவு அளித்தது.

வெற்றிச் சான்றிதழ பெறும் பிரலீன சக்கரவர்த்தி
வெற்றிச் சான்றிதழ பெறும் பிரலீன சக்கரவர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 5:53 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காக நாடாளுமன்றத்தில் உறுதியாக குரல் கொடுப்பேன் என்று மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத்திற்கு அண்மையில் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த சி.வி.சண்முகம் மயிலம் தொகுதியில் வெற்றிப் பெற்றார். இதையடுத்து அவர் ஏற்கெனவே வகித்து வந்த மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இதையடுத்து, இந்த காலியிடத்துக்கான இடைத்தேர்தல் ஜுன் 18-ம் தேதி நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது.

இத்தேர்தலில் போட்டியிட, ஆளுங்கட்சியான தவெகவின் ஆதரவில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த பிரவீன் சக்ரவர்த்தி மற்றும் 12 சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என மொத்தம் 13 பேர் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர். இவர்களில் 12 சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன.

இதையடுத்து, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் என இன்று அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்த தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி தேன்மொழி, அதற்கான வெற்றி சான்றிதழையும் அவரிடம் அளித்தார். அப்போது அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜேஷ்குமார், விஸ்வநாதன் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்

செய்தியாளர்களை சந்தித்த காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை எம்பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
செய்தியாளர்களை சந்தித்த காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை எம்பி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி (ETV Bharat Tasmil Nadu)

இந்த நிகழ்வுக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "மத்தியில் உள்ள மோடி அரசு, மாநிலங்களின் உரிமைகளுக்கு எதிராக இரண்டு, மூன்று மசோதாக்களைக் கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மகளிர் இடஒதுக்கீடு என்ற பெயரில் தொகுதி மறுவரையறை (தொகுதி மாற்றம்) மசோதா, 'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' மசோதா ஆகியவற்றைக் கொண்டுவர முயல்கிறது. இவையெல்லாம் மாநிலங்களின் உரிமைகளைப் பறிக்கும் செயல்களாகும். இதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்ப வேண்டியது அவசியம். தமிழ்நாட்டின் குரல் டெல்லியிலும், நாடாளுமன்றத்திலும் ஒலிக்க வேண்டும்; அதை நான் கட்டாயமாகச் செய்வேன்" என்று வாக்குறுதி அளித்தார்.

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தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை உங்களுக்குக் கொடுத்துள்ளார்களே?" என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இதை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் தவெகவினரின் பெருந்தன்மையாகவே நாங்கள் கருதுகிறோம். கூட்டணிக்கான ஒரு மதிப்பையும், மரியாதையையும் அவர்கள் இதன் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

தங்கள் கட்சியின் ஆதரவுடன் முதல் நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதியாக த.வெ.க-வைச் சேர்ந்தவரே சென்றிருக்கலாமே என்ற உணர்வு (சென்டிமென்ட்) அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்களிடம் இருப்பது இயல்பானதுதான். அதை எங்களால் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

இருப்பினும், டெல்லியில் அரசியலிலும், அரசாங்கத்திலும் அனுபவம் உள்ள ஒருவரைக் கொண்டு தமிழ்நாட்டின் குரலை ஒலிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அனுபவத்தைப் பயன்படுத்தி, தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காக நான் நாடாளுமன்றத்தில் நிச்சயம் குரல் எழுப்புவேன்" என்று பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறினார்.

தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் நிலவுவதாக எதிர்கட்சிகள் விமர்சிப்பது குறித்துக் கேட்டபோது, "ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று ஒரு மாதம்தான் ஆகியுள்ளது. முதலமைச்சர் அவர்கள் தனது பிரச்சாரத்தின் போதும், பதவியேற்பு விழாவிலும் 'ஊழலற்ற ஆட்சி' என்பதே தனது முதல் நோக்கம் என்று தெளிவாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். அமைச்சரவையில் உள்ள அமைச்சர்களின் முக்கிய நோக்கமும் ஊழலற்ற ஆட்சியை வழங்குவதுதான். இதனை தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நன்றாக அறிவர். இந்த ஒரு மாத காலத்திலேயே தமிழ்நாட்டின் அரசியலிலும், ஆட்சியிலும் ஒரு மிகப்பெரிய நேர்மறையான திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அது பாராட்டுக்குரியது" என்று பிரவீன் சக்கரவர்த்தி பதிலளித்தார்.

டெல்லியில் நேற்று முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி ஆகியோரைச் சந்தித்தது குறித்து குறிப்பிட்ட பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, "அந்தச் சந்திப்பு மிகவும் சுமூகமாகவும் சிறப்பாகவும் அமைந்தது" என்றார்.

TAGGED:

RAJYA SABHA MP
TAMILNADU RIGHTS
பிரவீன் சக்கரவர்த்தி
தமிழக உரிமைகள்
PRAVEEN CHAKRAVARTY

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