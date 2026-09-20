‘கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள புதர்களை அகற்ற வேண்டும்’ - டெங்கு காய்ச்சல் எதிரொலியாக மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் அதிரடி
டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் கல்வி நிலையங்கள், விடுதிகளில் கொசு ஒழிப்பு பணிகள் நடைபெற்றன.
Published : September 20, 2026 at 5:32 PM IST
சென்னை: டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரிப்பால், கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள புதர்களை அகற்ற வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் 1 முதல் 15 வரையிலான அனைத்து மண்டலங்களிலும் உள்ள 16 கல்லூரிகளின் விடுதிகளில் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் கொசு ஒழிப்பு பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுப்பட்டனர். டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் கல்வி நிலையங்கள், விடுதிகளில் கொசு ஒழிப்பு பணிகள் நடைபெற்றன.
தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு
தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், கடந்த 18 நாட்களில், 614 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த மாதங்களை ஒப்பிடுகையில், டெங்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை செப்டம்பர் மாதம் அதிகமாக பதிவாகி உள்ளது. பருவநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக, பருவமழைக்கு முன்னரே டெங்கு காய்ச்சல் தற்போது வேகமாக பரவி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் 2023-ஆம் ஆண்டில் டெங்கு பாதிப்பு 56 ஆயிரத்து 863 பேருக்கு கண்டறியப்பட்டு, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதில், சிகிச்சை பலனின்றி 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தொடர்ந்து, 2024ஆம் ஆண்டில் 46 ஆயிரத்து 971 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு, 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 2025ஆம் ஆண்டில் 25 ஆயிரத்து 58 பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தற்போது, 2026ஆம் ஆண்டில் செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி வரையில் 17 ஆயிரத்து 49 பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர் உயிரிழப்பு
இந்த நிலையில் சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதியில் கடந்த ஒருவாரமாக தினமும் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் ஒருவர் காய்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். இந்நிலையில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் கொசு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள 16 விடுதிகளுடன் கூடிய கல்வி நிறுவனங்களில் டெங்கு கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன்படி அண்ணா பல்கலைக்கழகம், எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி விடுதி ஆகிய இடங்களில் மாணவர்கள் தங்கும் விடுதிகளை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் கொசு மருந்து அடிக்கும் பணி நடைபெற்றது. மேலும் அங்குள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மருந்து தெளித்தல், தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.
கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ள பகுதியில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகம்
இந்நிலையில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன், சென்னையின் அனைத்து மண்டலங்களிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் கொசு ஒழிப்பு, டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்தார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன், கடந்த 2 மாதங்களாக தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். பருவக்காலங்களில் மழை பெய்து தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது.
ஆகஸ்ட் மாதம் 4,400 காய்ச்சல் பாதிப்பு இருந்தது. செப்டம்பர் மாதம் 4,900 காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. அதிலும் குறிப்பாக டெங்கு 654 பேருக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதில் 95 சதவீதம் பேர் வீட்டிலேயே சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 5 சதவீதம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுகிறன்றனர். அதிலும் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ள பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகளவில் இருக்கிறது.
சென்னை ஐஐடி கல்லூரி, அண்ணா பல்கலைக்கழகம், விக்டோரியா விடுதி போன்றவற்றில் அதிகளவில் மாணவர்கள் தங்கி இருக்கின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக விக்டோரியா விடுதியில் போதுமான தூய்மைப் பணியாளர்கள் இல்லை. சில இடங்களில் சுத்தம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. உணவு சமைப்பதிலும் குறைப்பாடு உள்ளது. மேலும், சுத்தமாக அந்த இடங்கள் பாராமரிக்கப்படவில்லை.
இதனை அரசின் பாெறுப்பாக உணர்ந்து கண்டிப்பாக குறைபாடுகளை சரி செய்ய பல்கலைக்கழக பதிவாளரிடம் பேசி, சுத்தம் செய்வதற்கான பணிகளை செய்ய வேண்டும். பெரிய வளாகம், விடுதிகள் உள்ள கல்லூரிகளில் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளோம்.
கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள புதர்களை அகற்ற வேண்டும்
கொசு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் தடுப்புப் பணியில் மொத்தம் 3,597 பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்தச் செயல்பாட்டை மேலும் தீவிரப்படுத்த உள்நாட்டுக் கொசு உற்பத்தி தடுப்பாளர்கள் (Domestic Breeding Checkers) உட்பட அனைத்து பொது சுகாதாரத் துறை ஊழியர்களும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, அவர்கள் களப்பணி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மாநகராட்சி அலுவலர்கள் மூலமாக ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, கொசு ஒழிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடும் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சிகள் மற்றும் அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பணியாளரும் தினமும் 80 முதல் 100 வீடுகளைப் பார்வையிடுகின்றனர்.
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அனைத்து இடங்களிலும் காலியாக உள்ள நிலங்கள், வணிக வளாகங்கள், புதிய கட்டுமான இடங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், விடுதிகள், மருத்துவமனைகள், அரசு கட்டடங்கள், வீட்டிற்குள்ளும் மற்றும் சுற்றப்புறப் பகுதிகளிலும் கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்கள் மற்றும் தேங்காய் மட்டை, ஓடுகள், கண்ணாடிப் பொருட்கள், டயர் உள்ளிட்ட கொசுப்புழு உருவாக வாய்ப்புள்ள தேவையற்ற பொருட்கள் மாநகராட்சிப் பணியாளர்கள் மூலம் கண்டறியப்பட்டு அவற்றை அழிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அண்ணாப் பல்கலைக்கழகத்தில் எதிர்பாராத விதமாக ஒட்டுண்ணி கடித்து ஒரு மாணவர் உயிரிழந்துள்ளார். புதர்கள் இருக்கும் இடத்தில் பூச்சிகள் இருக்கும். எனவே புதர்களை அழிக்க வேண்டும். கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள புதர்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்கான பணிகளில் மாநகராட்சியும் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம். டெங்கு பாதிப்பு விழப்புணர்விற்கு மாணவர்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என கூறியுள்ளோம். சுகாதார முகாம்களை அதிகரிப்பதுடன், நிலவேம்பு கசாயம் கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார்.