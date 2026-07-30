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மது போதையில் காரை ஓட்டி சிறுவன் உயிரிழந்த வழக்கு- தொழில் அதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் சரணடையுமாறு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து, சென்னை மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆர்.கே.பி.தமிழரசி முன்பாக ஷாஜி புருஷோத்தமன் இன்று (ஜூலை 30) சரணடைந்தார்.

தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன்
தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமன் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 6:36 PM IST

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சென்னை: மதுபோதையில் காரை ஓட்டியதால், நடைபாதையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த 12 வயது சிறுவன் உயிரிழந்த வழக்கில், தொழிலதிபர் ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

எம்பீ டிஸ்ட்லரீஸ் நிறுவன குழுமத்தின் தலைவரான புருஷோத்தமனின் மகன் ஷாஜி புருஷோத்தமன், அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குனராக இருந்தார். கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு மே 22 ஆம் தேதி, மது போதையில் நண்பர்களுடன் தனது சொகுசு காரில் வந்த போது, சென்னை எழும்பூர் மகப்பேறு மருத்துவமனை அருகே கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, நடைபாதையில் துாங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் மீது ஏறி விபத்து ஏற்பட்டது.

இந்த விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த முனிராஜ் என்ற 12 வயது சிறுவன், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இந்த விபத்தில் வாசு, காஜா முகைதீன், மணி உள்பட நான்கு பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, அண்ணா சதுக்கம் போக்குவரத்து புலனாய்வு காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக, ஷாஜி புருஷோத்தமன், அவரது நண்பர்கள் குமார், சையது அன்வர், அனில் ராவ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

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இந்த வழக்கில் இருந்து, சையத் அன்வரை விடுவித்தும், அனில் ராவ் மீதான வழக்கை ரத்து செய்தும், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. ஷாஜி புருஷோத்தமன், குமார் ஆகியோர் மீதான வழக்கு சென்னை மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்த நிலையில் 13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த ஜூன் மாதம் 29 ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.

அதில் ஷாஜி புருஷோத்தமன் குற்றவாளி என்றும், குமாரை வழக்கில் இருந்து விடுவித்தும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

அன்றைய தினம், ஷாஜி புருஷோத்தமன், நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால் அவருக்கு எதிராக வாரண்ட் பிறப்பித்து நீதிபதி உத்தரவிட்ட நிலையில், உடல்நிலை காரணங்களுக்காக ஆஜராக முடியவில்லை என உயர்நீதிமன்றத்திலும், உச்ச நீதிமன்றத்திலும் நிவாரணம் தேடினார்.

ஆனால், உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் சரணடையுமாறு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை அடுத்து, சென்னை மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஆர்.கே.பி.தமிழரசி முன்பாக ஷாஜி புருஷோத்தமன் இன்று (ஜூலை 30) சரணடைந்தார். ஷாஜி புருசோத்தமன் குற்றவாளி என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அவருக்கான தண்டனை விவரங்களை நீதிபதி அறிவித்தார்.

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அதன்படி, கொலை செய்யும் உள்நோக்கமின்றி மரணம் விளைவித்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும், மரணம் விளைவிக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்பட்டதாக கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டின் கீழ் 3 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைதண்டனை மற்றும் 500 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, இந்த சிறை தண்டனைகளை ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதனால் அதிகபட்ச தண்டனையான 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும். இதையடுத்து, ஷாஜி புருஷோத்தமன் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

TAGGED:

IMPRISONMENT SHAJI
SHAJI PURUSOTHAMAN
ACCIDENT CAUSED BY DRUNKEN DRIVING
CHENNAI SESSIONS COURT
5 YEARS JAIL TO SHAJI PURUSOTHAMAN

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