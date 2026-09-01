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ரேஷன் கடைகளில் தேங்காய் எண்ணெய் வழங்கப்படுமா? பேரவையில் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பதில்

ரேஷன் கடைகளில் நிலவும் நெட்வொர்க் பிரச்சனைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கூறினார்.

ரேஷன் கடை - கோப்புப்படம்
ரேஷன் கடை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 5:16 PM IST

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சென்னை: ரேஷன் கடைகளில் தேங்காய் அல்லது மாற்று எண்ணெய் வழங்குவது குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக உணவு துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாத்தில் பேசிய கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நித்தியானந்தம், "ரேஷன் கடைகளில் பில்லிங் போடும்போது சர்வர் சரிவர வேலை செய்வதில்லை" புகார் எழுப்பினார்.

மேலும், "ரேஷன் கடைகளில் தேங்காய் எண்ணெய் வழங்க வேண்டும்" எனவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதற்கு பதில் அளித்த உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், "ரேஷன் கடைகளில் பில்லிங் போடுவதில் நெட்வொர்க் பிரச்சனை காரணமாக சில நேரங்களில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இந்தப் பிரச்சனை தமிழகம் முழுவதும் குறிப்பிட்ட சில நேரங்களில் சில இடங்களில் ஏற்படுகிறது. அதனைச் சரிசெய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும், மில்களை ஆய்வு செய்து, எந்தெந்த இடங்களில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் உள்ளன என்பதை கண்டறிந்து, பொதுமக்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் அவற்றை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தமிழகத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி பெரும்பாலும் பொள்ளாச்சி பகுதியில் மட்டுமே உள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களில் போதிய அளவில் தேங்காய் எண்ணெய் உற்பத்தி இல்லை. தற்போது மாதத்திற்கு 2 கோடி லிட்டர் பாமாயில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி ஆண்டுக்கு 24 கோடி லிட்டர் பாமாயில் தேவைப்படுகிறது.

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கடந்த காலங்களில் பாமாயிலுக்கு பதிலாக வேறு வகையான எண்ணெயை ரேஷன் கடைகளில் வழங்கலாமா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஆனால், மாற்று எண்ணெய்க்கான கொள்முதல் தேவை அதிகமாக இருப்பதுடன், போதிய உற்பத்தி இல்லாததால் தொடர்ந்து சீராக வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்படும் என்பதும் தெரியவந்தது.

எனவே, தற்போது மாற்று எண்ணெய் வழங்கப்படவில்லை. இருப்பினும், வரும் காலங்களில் பிற மாநிலங்களில் தேங்காய் எண்ணெய் உள்ளிட்ட மாற்று எண்ணெய்கள் போதிய அளவில் கிடைக்கிறதா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து, சாத்தியக்கூறு இருந்தால் அவற்றை ரேஷன் கடைகளில் வழங்குவது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

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ரேஷன் பாமாயில்
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