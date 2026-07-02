வாக்குறுதிகளை எப்படி நிறைவேற்றலாம்? பட்ஜெட் தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் தலைமையில் ஜூலை 22 வரை ஆய்வுக் கூட்டம்
மாநில அரசின் வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் செயல்பாடு மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக, முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
Published : July 2, 2026 at 3:19 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் மக்களுக்கான புதிய திட்டங்களை அறிமுகம் செய்யும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான துறை வாரியான ஆலோசனை கூட்டம் ஜூலை 22 வரை நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்பாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் மகளிருக்கு 2,500 ரூபாய் உரிமை தொகை, வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு உதவித்தொகை, உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை மக்களுக்கு அளித்திருந்தது.
இந்நிலையில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் கடந்த மே மாதம் 10 ஆம் தேதி ஆட்சி அமைத்தது. அப்போது பேசிய முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய், அந்த வாக்குறுதிகளை நிதி நிலைமையை பார்த்து நிச்சயமாக நிறைவேற்றி தருவேன் என வாக்குறுதி அளித்தார்.
இந்நிலையில் ஜூலை மாத இறுதியில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெற உள்ளது. மாநில அரசின் வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டங்களின் செயல்பாடு மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக, முதலமைச்சர் தலைமையில் இன்று துறை ரீதியான ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
அந்தவகையில் இன்று காலை கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்ந்த ஆய்வு கூட்டம் நடைப்பெறுகிறது. தொடர்ந்து ஜூலை 22 வரை துறைவாரியான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன.
இந்த ஆய்வு கூட்டங்களில் அந்தந்த துறை சார்பாக எதுபோன்ற வாக்குறுதிகளை மக்களுக்கு அளித்தோம், எந்தெந்த திட்டங்களை தற்போது நிறைவேற்ற முடியும் அதற்கு எந்த அளவு நிதி தேவைப்படும், மக்களுக்கு உடனடியாக தேவைப்படும் திட்டங்கள் என்ன உள்ளிட்டவை குறித்து துறைவாரியாக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் துறை சார்ந்த அமைச்சர்களும், உயர் அலுவலர்களும் கலந்துகொள்கின்றனர்.
தொடர்ந்து ஜூலை 22-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் ஆய்வுக் கூட்டத்தின் விவரங்களை கீழ்வருமாறு காணலாம்.
- ஜூலை 3 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை; பிற்பகல் 2.30 மணி: நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை
- ஜூலை 6 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: உயர்கல்வித் துறை; பிற்பகல் 2.30 மணி: பள்ளிக்கல்வித் துறை
- ஜூலை 7 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை, பிற்பகல் 2.30 மணி: தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை
- ஜூலை 8 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை; பிற்பகல் 2.30 மணி: பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை
- ஜூலை 9 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: தொழில், முதலீட்டு மேம்பாடு மற்றும் வர்த்தகத் துறை; பிற்பகல் 2.30 மணி: குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) துறை
- ஜூலை 13 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை; பிற்பகல் 2.30 மணி முதல் 3.00 மணி: பொதுப்பணித் துறை; பிற்பகல் 3.00 மணி – 3.30 மணி: நீர்வளத் துறை
- ஜூலை 14 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத் துறை; பிற்பகல் 2.30 மணி: மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத் துறை
- ஜூலை 15 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத் துறை, பிற்பகல் 2.30 மணி: இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை
- ஜூலை 16 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: வேளாண்மை - உழவர் நலத் துறை, பிற்பகல் 2.30 மணி: சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத் துறை
- ஜூலை 17 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை, பிற்பகல் 2.30 மணி: தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை
- ஜூலை 20 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.15 மணி: சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறை; பிற்பகல் 2.30 மணி: இந்து சமய அறநிலையத் துறை
- ஜூலை 21 | காலை 11.30 மணி முதல் 12.00 மணி: மனிதவள மேலாண்மைத் துறை; பிற்பகல் 2.30 மணி: இயற்கை வளத் துறை,
- ஜூலை 22 | மதியம் 12.00 மணி முதல் 12.30 மணி: திட்டமிடல் மற்றும் வளர்ச்சித் துறை, பிற்பகல் 2.30 மணி: உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை
ஆகிய துறைகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடைப்பெறுகிறது. இந்த ஆய்வுக் கூட்டங்களில் ஒவ்வொரு துறையின் செயல்பாடுகள், புதிய திட்டங்கள், பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய அறிவிப்புகள் மற்றும் நிர்வாக முன்னேற்றங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் விரிவாக ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள மாநில பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள் மற்றும் அறிவிப்புகள் குறித்து, ஒவ்வொரு துறையின் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்துகிறார்.