மக்கள் குறைதீர் முகாமை புறக்கணித்த அதிகாரிகள்... கோபம் அடைந்த ஆட்சியர்!

வட்டாட்சியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.

நெல்லையில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தர்ணா
நெல்லையில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தர்ணா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 6:52 PM IST

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர் முகாமை வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் புறக்கணித்ததால் மாவட்ட ஆட்சியர் கோபமடைந்தார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் வாரந்தோறும் திங்களன்று பொதுமக்கள் குறைதீர் முகாம் நடத்தப்படும். இந்த முகாமின் போது மாவட்ட ஆட்சியர்களே நேரடியாக மக்களிடம் மனுக்களை பெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், இன்று பொதுமக்கள் குறைதீர் முகாம் மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது. வழக்கமாக ஆட்சியர் வருவதற்கு முன்பே வருவாய்த்துறை சார்பில் அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் முகாமில் தயாராக இருப்பார்கள்.

பொதுமக்கள் குறைதீர் முகாமில் பெரும்பாலான மனுக்கள் வருவாய்த்துறை சம்பந்தப்பட்ட மனுக்களாகவே இருக்கும். இது போன்ற சூழ்நிலையில் இன்று நடைபெற்ற முகாமில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்தது மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமாருக்கு கடும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இது குறித்து விசாரித்த போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இன்று குறைதீர் முகாமை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரியவந்தது.

குறிப்பாக வட்டாட்சியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கி, முதுநிலை வட்டாட்சியர் பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும். அதே போல் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் உடனடியாக பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் பணியை புறக்கணித்து ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் உள்ளே தரையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அந்த வழியாக வந்த மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் கடும் கோபத்தில் ”பணி நேரத்தில் ஏன் இப்படி போராட்டம் செய்கிறார்கள்? நீங்கள் இதையெல்லாம் முன் கூட்டியே கவனிக்க மாட்டீர்களா?” என்று தனது உதவியாளர்களிடம் கடிந்து கொண்டார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கூறுகையில், ஓராண்டுக்கு மேல் வருவாய் வட்டாட்சியராக பணிபுரியும் நபர்களுக்கு உடனடியாக பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் என மூன்று முறை ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்தோம். ஆனாலும், தற்போது வரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடும் நபர்கள் மீது பழி வாங்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் சாதிரீதியிலான புகார்களே அதிகம் - மனித உரிமைகள் ஆணையம்!

இதற்காக வருவாய் வட்டாட்சியர்கள் நீண்ட தூரத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுகிறார்கள். எனவே, அவர்களுக்கு ஏற்கனவே பணிபுரிந்த இடங்களுக்கு பணியிடமாறுதல் வழங்க வேண்டும். வருவாய் வட்டாட்சியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும். கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வரை காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்துவோம் என்று தெரிவித்தனர்.

